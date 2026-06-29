A2-Tragödie bei Völkermarkt: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Schreckliche Gewissheit nach dem schweren Unfall auf der A2 bei Völkermarkt: Ein Sattelzug rammte eine Baustelle der ASFINAG. Für einen 42-jährigen Mitarbeiter kam jede Hilfe zu spät, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Am Montagnachmittag um 14 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der A2 Südautobahnim Bezirk Völkermarkt. Zwischen den Anschlussstellen Völkermarkt West und Völkermarkt Ost (Fahrtrichtung Wien) sei laut ersten Informationen der Kärntner Polizei ein LKW gegen ein ASFINAG Absicherungsauto gefahren sein. Dies geschah im Zuge von Mäharbeiten. Wir haben berichtet: Unfall sorgt für Sperre auf der A2 bei Völkermarkt. Wie die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mitteilte, forderte der heftige Zusammenstoß zwischen Völkermarkt West und Ost ein Todesopfer und zwei Schwerverletzte.

Was war passiert?

Gegen 14 Uhr waren Mitarbeiter der ASFINAG in Fahrtrichtung Wien mit Mäharbeiten im Böschungsbereich beschäftigt. Die Kolonne bestand aus einem Unimog-Mähfahrzeug, einer Kehrmaschine und einem Absicherungs-Lkw mit Aufprallschutz am Heck. Aus bislang völlig unbekannter Ursache krachte ein italienischer Sattelzug mit voller Wucht in das Heck des Absicherungs-Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei ASFINAG-Fahrzeuge ineinandergeschoben.

Jede Hilfe kam zu spät

Für den Lenker des Absicherungs-Lkw, einen 42-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, kam leider jede Hilfe zu spät. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 47-jährige italienische Fahrer des auffahrenden Sattelzugs wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr schwer verletzt befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Auch der Lenker der Straßenkehrmaschine erlitt schwere Verletzungen und wurde in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Die Insassen des vordersten Mähfahrzeuges blieben glücklicherweise unverletzt. Ein Großaufgebot von 85 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt, Poggersdorf, Griffen und St. Andrä im Lavanttal stand mit 15 Fahrzeugen im Bergeeinsatz. Zudem waren das Rote Kreuz und der ASFINAG-Streckendienst vor Ort.

A2 weiterhin gesperrt

Die Unfallstelle ist wegen der laufenden Ermittlungen der Autobahnpolizei Wolfsberg und den komplexen Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Wien nach wie vor gesperrt. Eine großräumige Umleitung wurde über das Stadtgebiet von Völkermarkt eingerichtet.