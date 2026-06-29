Warnstufe „rot“: Hier kann es in Kärnten ungemütlich werden

In der schwül-heißen Luft entladen sich heute Abend teils schwere Unwetter über Kärnten. Vor allem im Westen herrscht Alarmstufe Rot. Das sind die aktuellen Prognosen und Warnungen.

Die extreme Hitze der letzten Tage entlädt sich jetzt in heftigen Gewittern. Wie aus den aktuellen Daten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) und der GeoSphere Austria hervorgeht, rollt eine Gewitterfront auf das Bundesland zu. Für Teile Kärntens wurde bereits die rote Unwetterwarnung ausgegeben.

Gewitter und Hagel in Oberkärnten

Besonders in Oberkärnten sowie im Bergland ist am Montagabend mit teils schweren Unwettern zu rechnen. Laut UWZ gilt für die Bezirke Hermagor, Spittal an der Drau und Villach-Land bereits die Warnstufe Rot (akute Unwetterwarnung vor Gewitter und Hagel). Für die Bezirke Sankt Veit an der Glan und Wolfsberg wurde eine markante Wetterwarnung (Stufe Gelb/Orange) ausgegeben. Der Zentralraum rund um Klagenfurt (Stadt/Land), Villach-Stadt, Feldkirchen und Völkermarkt ist laut aktuellen Warnungen vorerst noch verschont.

©UWZ Die Warnkarte zeigt wo es ungemütlich werden kann.

GeoSphere warnt vor Muren und Überflutungen

Die Meteorologen der GeoSphere Austria haben zudem eine Gewitterwarnung aktiv. In der schwül-heißen Luft ist mit lokalem Starkregen und stürmisch auffrischenden Windböen zu rechnen. Die Experten warnen vor möglichen Auswirkungen: Punktuell kann es zu kleinen Muren, überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern kommen. Auch vereinzelte Stromausfälle durch Blitzschläge oder umgestürzte Bäume sind möglich.

©GeoSphere Austria Die Warnkarte zeigt wo es ungemütlich werden kann.