Bis zu 36 Grad: Hitze geht am Dienstag in die nächste Runde

Auch am morgigen Dienstag hat Kärnten mit einer enormen Hitzebelastung zu kämpfen. Laut den Experten der GeoSphere Austria klettern die Temperaturen auf bis zu 36 Grad. Später drohen Gewitter.

Die Hitzewelle hat Kärnten weiterhin fest im Griff. Auch am morgigen Dienstag, dem 30. Juni 2026, setzt sich das überwiegend sonnige und extrem heiße Sommerwetter im gesamten Bundesland fort. Die Meteorologen der GeoSphere Austria warnen vor einer anhaltend großen Hitzebelastung. Die Thermometer klettern im Laufe des Tages auf schweißtreibende Höchstwerte von 30 bis zu 36 Grad. In den meisten Landesteilen geht der Tag zwar voraussichtlich trocken und heiß zu Ende, ganz stabil bleibt die Lage aber nicht. Durch die schwüle Luft muss vor allem am Nachmittag und Abend regional mit lokalen und mitunter kräftigen Wärmegewittern gerechnet werden.

Gewittergefahr in den Bergen

Auch für Bergsteiger und Wanderer gilt morgen erhöhte Vorsicht. Laut der Prognose der GeoSphere Austria überwiegt im Bergland am Morgen und Vormittag zwar noch strahlender Sonnenschein, im Laufe des Nachmittags können jedoch über die Gipfel verteilt teils heftige Wärmegewitter niedergehen. Abseits der Gewitterzellen weht der Wind schwach bis mäßig aus Südost. Auf 2.000 Metern Seehöhe werden am Nachmittag Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad erreicht, in 3.000 Metern hat es um die 9 Grad.