Trauriger Spitzenplatz: Kärnten hat die höchste Pro-Kopf-Verschuldung

Die Verschuldung Kärntens ist erneut gestiegen. Laut Landesrechnungshof weist das Bundesland weiterhin die höchste Pro-Kopf-Verschuldung Österreichs auf – und sieht deutlichen Handlungsbedarf.

Kärnten bleibt das Bundesland mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung Österreichs. Das geht aus der Überprüfung des Rechnungsabschlusses 2025 durch den Kärntner Landesrechnungshof hervor. Demnach stiegen die Gesamtschulden des Landes auf 4,31 Milliarden Euro – ein Plus von rund 274 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr.

Mehr als 7.500 Euro Schulden pro Einwohner

Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöhte sich innerhalb eines Jahres von 7.084 Euro auf 7.563 Euro. Damit liegt Kärnten weiterhin österreichweit an der Spitze. Um Investitionen und die Rückzahlung bestehender Schulden finanzieren zu können, musste das Land im vergangenen Jahr neue Finanzschulden in Höhe von 544,74 Millionen Euro aufnehmen. „Der hohe Schuldenstand schränkt die finanziellen Handlungsspielräume des Landes zunehmend ein und erhöht die Belastungen für künftige Budgets“, warnt Landesrechnungshof-Direktor Günter Bauer.

Mehr Ausgaben als Einnahmen

Auch der sogenannte Nettofinanzierungssaldo fiel 2025 deutlich negativ aus. Den Einzahlungen von rund 3,53 Milliarden Euro standen Auszahlungen von 3,83 Milliarden Euro gegenüber. Unterm Strich ergibt das ein Minus von 301 Millionen Euro.

Dafür gibt Kärnten das meiste Geld aus

Die größten Ausgabenposten entfielen auf die Bereiche Bildung, Gesundheit und Pflege. Allein für die Bildungsdirektion wurden rund 639 Millionen Euro aufgewendet. Weitere 587 Millionen Euro flossen in das Gesundheitswesen, 512 Millionen Euro in die Pflege. Zusammen mit den Ausgaben für Bildung machten diese Bereiche mehr als die Hälfte aller Ausgaben des Landes aus. Auch die Personalkosten stiegen weiter an. Sie beliefen sich auf 744 Millionen Euro und lagen damit um rund 13 Millionen Euro über dem Vorjahr.

Rechnungshof sieht Handlungsbedarf

Besonders kritisch bewertet der Landesrechnungshof mehrere Haushaltskennzahlen. So lag die öffentliche Sparquote mit 2,4 Prozent bereits das dritte Jahr in Folge unter dem empfohlenen Mindestwert von fünf Prozent. Zudem war die sogenannte freie Finanzspitze erneut negativ. Das bedeutet, dass Kärnten Investitionen nicht aus dem laufenden Budget finanzieren kann und dafür neue Schulden aufnehmen muss. Der Landesrechnungshof empfiehlt deshalb, bestehende Strukturen zu überprüfen und Reformen zu diskutieren, um die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landes langfristig zu sichern.