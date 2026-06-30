S37 gesperrt: Erneut tödlicher Unfall auf Kärntner Straße

Nachdem erst gestern ein tödlicher Unfall auf der A2 zwei Schwerverletzte und ein Todesopfer forderte, kam es heute am frühen Dienstagmorgen auf der S37 erneut zu einer Tragödie. Ein Autofahrer verlor sein Leben.

Kärntens Straßen kommen einfach nicht zur Ruhe. Nachdem erst am gestrigen Montag ein tragischer Unfall auf der Südautobahn (A2) ein Todesopfer sowie zwei Schwerverletzte forderte, kam es am heutigen frühen Dienstagmorgen, dem 30. Juni 2026, erneut zu einem tödlichen Unfall. Das Unglück ereignete sich auf der Klagenfurter Schnellstraße (S37) zwischen St. Veit an der Glan und Klagenfurt.

Jede Hilfe kam zu spät

Aus unbekannter Ursache kam es zwischen zwei Fahrzeugen zu einem Zusammenstoß. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät. Die S37 musste im betroffenen Bereich für den gesamten Verkehr komplett gesperrt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 08:08 Uhr aktualisiert