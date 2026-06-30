8 Millionen Euro: Start für Kärntens größte Drau-Revitalisierung

Großaufschlage für den Hochwasserschutz in Oberkärnten: Mit dem offiziellen Spatenstich im Bereich zwischen Lendorf und Baldramsdorf hat das derzeit größte Revitalisierungsprojekt des Landes an der Drau begonnen. Wie in einer Aussendung mitgeteilt wird, werden insgesamt rund acht Millionen Euro in die Hand genommen, um den Flussraum nachhaltig zu sichern.

Mehr Schutz für die Bevölkerung

Jahrzehntelange Regulierungen und ein eingeengtes Flussbett haben Spuren hinterlassen. Das Megaprojekt, das auf einer Länge von rund 4,5 Kilometern umgesetzt wird, soll die Drausohle stabilisieren und den Hochwasserschutz langfristig stärken. „Die Drau ist Lebensader, Naturraum und ein Stück Identität für das Drautal. Mit diesem Projekt verbinden wir die Sicherheit der Menschen mit mehr Raum für die Natur“, betont Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger anlässlich des Baustarts. Auch Bundesminister Norbert Totschnig verweist in der Aussendung darauf, dass die Hochwasserereignisse der jüngeren Vergangenheit deutlich gezeigt haben, dass solche Projekte Schäden in Millionenhöhe verhindern.

Bauarbeiten laufen bis 2028

Konkret werden zwei neue Nebenarme an die Drau angebunden und das Abflussprofil verbreitert. Zudem wird im Bereich der Berger Puszta ein typischer Lauenbach wiederhergestellt. Linksufrig werden zeitgleich Maßnahmen zur Sicherung der ÖBB-Trasse umgesetzt, wobei keine privaten Flächen benötigt werden. Die Arbeiten sind in drei Abschnitte unterteilt und sollen bis 2028 abgeschlossen sein. Während der Bauzeit werden rund 150.000 Kubikmeter Aushubmaterial bewegt. Finanziert wird das Projekt zum Großteil vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, rund zehn Prozent steuert die Verbund AG bei. Die technische Organisation liegt bei der Abteilung 12 der Wasserwirtschaft Kärnten.