Kärnten Ticket wird teurer: Neue Tarife ab 1. Juli

Mit 1. Juli 2026 gelten für das Kärnten Ticket neue Preise. Die Kärntner Linien passen die Tarife für das landesweite Öffi-Ticket an. Der Classic-Tarif kostet künftig 449 Euro.

Auch für Jugendliche und Senioren sowie beim Spezial-Ticket gibt es neue Konditionen. Der Jugend-Tarif liegt bei 335 Euro, ebenso der Seniorentarif. Das Spezial-Ticket kostet künftig 215 Euro. Im Webshop der Kärntner Linien ist außerdem die Familienaufzahlung von 120 Euro ersichtlich. Sie kommt zusätzlich zum Ticketpreis dazu.

Kurzüberblick der neuen Preise Classic: 449 Euro

Jugend: 335 Euro

Senior: 335 Euro

Spezial: 215 Euro

Familienaufzahlung: 120 Euro

Weiterhin günstiger als zum Start

Bei der Einführung im Jahr 2022 kostete das Kärnten Ticket noch 550 Euro. Später wurde der Preis auf 399 Euro gesenkt. Mit der aktuellen Anpassung steigt der Preis nun erneut, bleibt aber weiterhin unter dem damaligen Startpreis. Aktuell nutzen 18.363 Personen das Kärnten Ticket. Das Klimaticket Österreich wird in Kärnten von 11.186 Personen verwendet. Laut Land wird das Öffi-Angebot weiter ausgebaut und der Ticketpreis weiterhin gestützt.