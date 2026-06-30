370.000 Euro Investition: B70 wird ab Juli umfassend saniert

Ab dem 7. Juli wird die B70 Packer Straße auf einem rund 1,5 Kilometer langen Abschnitt komplett saniert. Das Land Kärnten investiert dafür rund 370.000 Euro.

Auf der viel befahrenen B70 Packer Straße starten in wenigen Tagen umfassende Sanierungsmaßnahmen. Wie das Straßenbaureferat des Landes Kärnten in einer aktuellen Aussendung mitteilt, wird ab Montag, dem 7. Juli, ein rund eineinhalb Kilometer langer Abschnitt zwischen der Autobahnabfahrt Völkermarkt-Ost und der Ortschaft Dürrenmoos instandgesetzt.

370.000 Euro für mehr Sicherheit

Der aktuelle Zustand der Fahrbahn lässt stark zu wünschen übrig: Einzel- und Netzrisse, Materialausbrüche, Setzungen sowie tiefe Spurrinnen prägen das Bild. Eine Erneuerung ist unumgänglich. „Aufgrund des desolaten Zustandes sind die Arbeiten dringend notwendig. Mit der Straßensanierung verbessern wir die Qualität der B70 spürbar und erhöhen die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Aus dem Straßenbaureferat des Landes nehmen wir dafür 370.000 Euro in die Hand“, betont Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Halbseitige Sperre bis Ende August

Im Zuge der Arbeiten wird die beschädigte Fahrbahnoberfläche auf der gesamten Breite rund fünf Zentimeter tief abgefräst, um Unebenheiten und altersbedingte Abnutzungen komplett zu entfernen. Im Anschluss erhält die Packer Straße eine brandneue Asphaltschicht. Auch die angrenzenden Zufahrten und Bankette werden im Zuge der Maßnahmen angepasst. Eine Komplettsperre bleibt den Autofahrern erspart. Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mittels einer halbseitigen Sperre durchgeführt. Verzögerungen im Baustellenbereich sollten dennoch eingeplant werden. Verläuft alles nach Plan, sollen die Sanierungsmaßnahmen bis Ende August vollständig abgeschlossen sein.