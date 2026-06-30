Nach tödlichem Unfall auf der S37: 27-Jähriger soll zuvor Mann getötet haben

Der tödliche Unfall auf der S37 steht laut Polizei in Zusammenhang mit einer tödlichen Gewalttat in Friesach. Der Unfalllenker soll zuvor einen Mann getötet und seine Ex-Partnerin schwer verletzt haben.

Der tödliche Verkehrsunfall auf der Klagenfurter Schnellstraße (S37), der am heutigen Dienstagvormittag, dem 30. Juni 2026, hat einen schrecklichen Hintergrund. Wie nun bekannt wurde, soll der tödliche Frontal-Crash im direkten Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Tötungsdelikt und einem möglichen, versuchten Femizid im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan stehen.

Attacke in der Wohnung

Gegen 2 Uhr früh soll ein 27-jähriger Mann in die Wohnung seiner 30-jährigen Ex-Freundin eingedrungen sein. Laut ersten Erkenntnissen dürfte er dafür noch einen Schlüssel besessen haben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auch der neue 29-jährige Freund der Frau sowie minderjährige Kinder in den Räumlichkeiten. Die 30-Jährige wurde durch Geräusche geweckt und soll sofort, mutmaßlich mit einer Axt, attackiert worden sein. Ihr gelang es jedoch, durch einen Nebeneingang zu flüchten und von dort aus die Polizei zu alarmieren. Das bestätigte die Kärntner Polizei auf Anfrage von 5 Minuten. In der Zwischenzeit hat der 27-Jährige den 29-jährigen Mann attackiert und ihm dabei tödliche Verletzungen zugefügt, wie der Werner Pucher weiter berichtet. Die 30-Jährige wurde ins Krankenhaus Friesach gebracht.

Tödlicher Crash auf der S37

Nach der Tat soll der Verdächtige die Schlüssel seiner Ex-Freundin an sich genommen haben und mit dem Wagen auf die S37 aufgefahren sein. Dort kam es zu einem schweren Unfall, bei dem der Mann, wie vermutet in suizidaler Absicht, in ein anderes Fahrzeug hineinfuhr. Der 27-jährige Lenker verstarb noch an der Unfallstelle. Der beteiligte Kraftwagenfahrer überlebte den Zusammenstoß, erlitt jedoch einen schweren Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt (LKA) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Du brauchst Hilfe? In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren. Opfer von Gewalt können sich auch an die Frauenhelpline wenden: Frauenhelpline gegen Gewalt: 0800 222 555 (24/7, kostenlos, anonym) für Frauen und Mädchen. Als weitere Möglichkeiten gibt es noch Gewaltschutzzentren, Frauenhäusern und in Akutfällen sollte die Polizei verständigt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 10:25 Uhr aktualisiert