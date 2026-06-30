Spritpreise sinken: Tanken in Kärnten im Juni deutlich günstiger

Gute Nachrichten für Kärntens Autofahrer: Im Juni sind die Treibstoffpreise spürbar gesunken. Laut einer aktuellen Analyse der Mobilitätsorganisation VCÖ gaben die Preise für Diesel und Benzin im Land kräftig nach.

Autofahrer in Kärnten konnten im Juni an den Zapfsäulen ein wenig aufatmen. Wie die Mobilitätsorganisation VCÖ in einer aktuellen Medieninformation auf Basis von Daten der E-Control mitteilt, sind die Treibstoffpreise im Vergleich zum Mai deutlich zurückgegangen – und das, obwohl die staatliche Spritpreisbremse im Juni herabgesetzt wurde.

Diesel um 13 Cent billiger als im Mai

Der Medianpreis für einen Liter Diesel lag im Juni in Kärnten bei 1,787 Euro und war damit um gut 13 Cent günstiger als noch im Mai. Bei Eurosuper lag der Medianpreis im Juni bei 1,701 Euro pro Liter – ein Minus von exakt zehn Cent im Vergleich zum Vormonat. Verglichen mit dem absoluten Höchstpreis vom 30. März kostet der Liter Diesel aktuell (Stand Ende Juni) im Median sogar um 55 Cent weniger, Benzin ist um rund 27 Cent billiger geworden. „Die Spritpreisbremse hat de facto keinen Einfluss mehr auf die Treibstoffpreise“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger in der Aussendung klar.

VCÖ fordert Umstieg auf Schiene und E-Mobilität

Trotz der aktuellen Entlastung an den Tankstellen drängt der VCÖ auf einen rascheren Verzicht auf fossile Brennstoffe, da auch die aktuelle Hitzewelle in Europa den vom Menschen verursachten Klimawandel verdeutliche. „Je früher der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bei Neuwagen gelingt, desto besser für Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt“, betont Schwendinger. Die Mobilitätsorganisation fordert von der Politik unter anderem den gezielten Ausbau von Schnellbussen mit eigener Busspur im Stadt-Umland-Verkehr sowie eine bessere Rad-Infrastruktur. Um sofort das eigene Geldbörserl zu schonen, empfiehlt der VCÖ Autofahrern ein Tempolimit von 100 oder 110 statt 130 km/h auf Autobahnen sowie vorausschauendes Fahren. Damit lasse sich der Verbrauch um rund 20 Prozent reduzieren.