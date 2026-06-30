ASFINAG-Mitarbeiter bei tragischem Unfall getötet: „Wir trauern um Kollegen“

Die gestrige Tragödie auf der A2 Südautobahn bei Völkermarkt hinterlässt tiefe Bestürzung. Ein 42-jähriger Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Klagenfurt wurde bei Mäharbeiten von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt.

Nach dem schweren Verkehrsunfall am gestrigen Montagnachmittag auf der A2 Südautobahn bei Völkermarkt herrscht in ganz Österreich tiefe Bestürzung. Das Unglück forderte das Leben eines Straßenarbeiters und verletzte einen weiteren schwer. Wie die ASFINAG in einer aktuellen Aussendung mitteilt, handelte es sich beim Verunglückten um einen 42-jährigen Mitarbeiter, einen Vater von zwei Kindern. Ein weiterer Kollege musste schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert werden.

„Hinter jeder Warnweste steht ein Mensch“

In der Chefetage des Autobahnbetreibers sitzt der Schock tief. „Dieser Unfall macht uns tief betroffen“, zeigten sich die ASFINAG-Vorstände Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser in der Aussendung bestürzt. „Uns allen ist bewusst, dass die Arbeit auf der Autobahn gefährlich ist und deswegen appellieren wir heute noch einmal besonders an alle Verkehrsteilnehmer, auf unsere Mitarbeitenden aufzupassen. Die Autobahn ist ihr Arbeitsplatz und hinter jeder Warnweste steht ein Mensch.“

Erst vor zwei Wochen…

… hatte die ASFINAG die neue Verkehrssicherheitskampagne „Meine Mama/mein Papa arbeiten für dich. Danke, dass du aufpasst“ ins Leben gerufen. „Wir würden uns wünschen, dass wir solche Kampagnen nicht brauchen. Aber dieser Unfall führt uns auf furchtbare Weise vor Augen, dass sie leider mehr als notwendig ist“, so die Vorstände.