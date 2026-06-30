Fledermausnacht und Gipfelsturm: Sommerprogramm im Naturpark Dobratsch

In den kommenden Tagen und Wochen warten im Naturpark Dobratsch jede Menge spannende Erlebnisse, Einblicke in die Tierwelt und geschichtliche Entdeckungsreisen - ob bei Tag oder Nacht.

Das Sommerprogramm im Naturpark Dobratsch nimmt Fahrt auf.

Das Sommerprogramm im Naturpark Dobratsch nimmt Fahrt auf.

Das Sommerprogramm im Naturpark Dobratsch nimmt Fahrt auf. Zu erleben gibt es beispielsweise einen Orientierungskurs mit Karte und Kompass, die Fledermausnacht in Villach, Radfahren durch die Schütt, eine Nachttour durch den Naturpark oder spannende Wanderungen.

Orientierung mit Karte und Kompass

Orientierung im Gelände ist oftmals nicht so leicht. Das kann schon damit beginnen, wenn man einen wenig begangenen Weg entlanggeht. Wenn du Grundlagen der Kartenkunde kennen und lernen willst und auch wie du dich ohne moderne Hilfsmittel zurechtfinden kannst. Der Workshop gibt zuverlässige Werkzeuge in die Hand, sollten Handyakkus einmal aufgeben und Apps sowie GPS ihren Dienst quittieren. Mit Karte, Kompass und natürlichen Hilfsmitteln wird die Orientierung so zum spannenden Spiel und hilft, am richtigen Weg zu bleiben.

Orientierungs-Workshop Der Naturpark informiert: Bitte mitnehmen: festes Schuhwerk, Jause und Getränk. Was? Führung durch einen spezialisierten Guide. Kosten: Erwachsene 22 Euro | Kinder 15 Euro Anmeldung: bis Vortag um 12Uhr | Naturpark Dobratsch, T.: +43 4242 57571 28, E.: naturparke@ktn.gv.at. Teilnehmerzahl: mind. 4 Personen, max. 15 Personen. Die Mitnahme von Hunden ist bei dieser Führung nicht gestattet.

Fledermausnacht in Villach

In der Fledermausnacht wird die verborgene Seite von Villach erkundet. Mit speziellen Detektoren werden ihre Ultraschallrufe hörbar gemacht. Einst fanden Fledermäuse in der Stadt einen reichhaltigen Lebensraum vor. Dachböden und Kirchtürme boten tagsüber Zuflucht. Die Nacht wartete mit ihrem Insektenreichtum genügend an Nahrung auf. Heute haben es Fledermäuse zunehmend schwerer, aber sie sind dennoch da, heißt es in einer Aussendung.

Spannende Fledermausnacht Weiters wird informiert: Bitte mitnehmen: festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, evtl. Stirn- oder Taschenlampen. Was? Führung durch einen Fledermausspezialisten. Kosten: 22 Euro pro Person. Anmeldung: bis Vortag um 12:00 Uhr | Naturpark Dobratsch, T.: +43 4242 57571 28, E.: naturparke@ktn.gv.at. Teilnehmerzahl: mind. 4 Personen.

Radfahren durch die Schütt

Hier kannst du den Naturpark mit zwei Rädern entdecken. Die Tour bietet nicht nur eine angenehme und entspannte Fahrradfahrt, sondern auch eine Fülle von faszinierenden Fakten über unsere vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Erkunde gemeinsam mit den Naturpark-Rangern die malerische Landschaft rund um den Dobratsch.

Radtour durch das Naturjuwel Schütt Bitte mitnehmen: Teilnahme ab 14 Jahren nur mit E-Bike möglich.

Was? geführte Fahrradtour durch einen Naturpark-Ranger.

Kosten: 22 Euro pro Person.

Anmeldung: bis Vortag um 12Uhr | Naturpark Dobratsch, T.: +43 4242 57571 28, E.: naturparke@ktn.gv.at.

Teilnehmerzahl: mind. 4 Personen.

Die Mitnahme von Hunden ist bei dieser Führung nicht gestattet.

©Gerdl Die Tour bietet nicht nur eine angenehme und entspannte Fahrradfahrt, sondern auch eine Fülle von faszinierenden Fakten über unsere vielfältige Tier- und Pflanzenwelt.

Astronomische Führung

Nicht nachts im Museum, sondern eine spannende und erlebnisreich geführte Tour durch den Naturpark. Entdecke und erforsche gemeinsam mit der Astronomischen Vereinigung Kärntens den geheimnisvollen und atemberaubenden Nachthimmel über Villach. Mit Teleskopen und Swarovski-Ferngläsern blicken wir in die unendlichen Weiten des Weltalls.

Nachts im Naturpark Bitte mitnehmen: wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk, wenn vorhanden Stirnlampen/Taschenlampen. Was? Führung durch einen Fachexperten sowie Leihausrüstung. Kosten: Erwachsene 22 Euro| Kinder 15 Euro Anmeldung: bis Vortag um 12 Uhr | Naturpark Dobratsch, T.: +43 4242 57571 28, E.: naturparke@ktn.gv.at. Teilnehmerzahl: mind. 4 Personen, max. 15 Personen.

Bei Schlechtwetter findet die Tour nicht statt.

©Die Kraft des Sehens In den kommenden Tagen und Wochen warten im Naturpark Dobratsch jede Menge spannende Erlebnisse, Einblicke in die Tierwelt und geschichtliche Entdeckungsreisen – ob bei Tag oder Nacht.

Bergbaukultur von Bad Bleiberg

Werde eingeführt in die jahrhundertealte Bleiberger Bergwerkskultur bei einer Stollenwanderung entlang des Erzberges. Sogar ein altes Sprengpulverlager gibt es zu sehen. Schließlich gewährt das Bergbaumuseum einen Einblick in den damaligen Abbau und dessen nahezu vergessene Methoden.

Bleiberger Bergwerkskultur Samstags, 4. Juli bis 29. August 2026 | 14.15 – 17 Uhr I Terra Mystica & Montana, Antoniweg 5, Bad Bleiberg Bitte mitnehmen: festes Schuhwerk, kleine Jause und Getränk. Was? kulturgeschichtliche Führung durch einen pensionierten Bergknappen. Kosten: Erwachsene 22 Euro | Kinder 15 Euro Anmeldung: bis Vortag um 12 Uhr | Naturpark Dobratsch, T.: +43 4242 57571 28, E.: naturparke@ktn.gv.at. Teilnehmerzahl: mind. 4 Personen. An- und Rückreise mit Bus möglich | ab HBF Villach 13:32 Uhr | Ankunft 14:02 Perschaplatz | Rückreise 16:59 Uhr.

Wanderungen im Naturpark

Von der Rosstratte zum Gipfel, entlang des Geolehrweges, am Gams- und Gipfelblick, am 10er Gipfel, bei den Kirchen und der Windhütte gibt es viel Interessantes zu erfahren. Hier kann man du den Dobratsch von einer völlig neuen Seite kennenlernen – ob naturkundlich oder geschichtlich, es sind für alle spannende Informationen dabei. Zudem gibt es eine Wanderung durch die bizarre Berglandschaft. Im Jahr 1348 bebte die Erde so stark, dass große Bereiche der Dobratsch-Südwand ins Tal stürzten. Der größte Bergsturz der Ostalpen schuf eine bizarre Felslandschaft, die unter Naturkundigen als Hotspot der Artenvielfalt gilt. Alpine und mediterrane Pflanzenarten bilden ein reichhaltiges Vegetationsmosaik und dazu gesellen sich auch die entsprechenden Tierarten.

Bis zum Gipfel Sonntags, 5. Juli bis 30. August 2026 | 9 – 15.45 Uhr I Villacher Alpenstraße, Parkplatz 11, Rosstratte Stationen: 9:30 Uhr Gams- und Gipfelblick | 10.45 Uhr 10er Gipfel | 13 Uhr Deutsche Kirche | 13.15 Uhr Windhütte | 13:30 Uhr Windische Kirche. Bitte mitnehmen: festes Schuhwerk, Jause und Getränk. Was?kostenlose Führung durch einen spezialisierten Guide. Keine Anmeldung erforderlich. Die Mitnahme von Hunden ist bei dieser Führung nicht gestattet.

Wanderung durch die Bergsturzlandschaft Dienstags, 7./21. Juli, 4./18. Aug., 1. Sept. 2026 I 9.15 – 12.45 Uhr | Bahnhof Arnoldstein Bitte mitnehmen: festes Schuhwerk, kleine Jause und Getränk. Was? naturkundliche Führung durch eine Fachexpertin. Kosten: Erwachsene 22 Euro | Kinder 15 Euro Anmeldung: bis Vortag um 12:00 Uhr | Naturpark Dobratsch, T.: +43 4242 57571 28, E.: naturparke@ ktn.gv.at. Teilnehmerzahl: mind. 4 Personen. An- und Rückreise mit Bahn möglich | ab HBF Villach 8.48 Uhr | Rückreise 12.58 Uhr oder mit Einkehr im Landgasthaus Oitzl um 13:58 Uhr. Die Mitnahme von Hunden ist bei dieser Führung nicht gestattet.