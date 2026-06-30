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Insolvenz Lokal Gastronomie
Über den Café-Restaurants Betreiber EMO Betriebs GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet.
Klagenfurt
30/06/2026
Insolvenzverfahren

Klagenfurter Cafe-Betreiber schlittert in Konkurs

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilen, wurde über die EMO Betriebs GmbH in Klagenfurt über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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Betrieben wird die Führung von Café-Restaurants. Es handelt sich um die Firma „EMO Betriebs GmbH – CAFE in der Burggasse/ Domgasse„. Derzeit liegen noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Von der Insolvenz sind drei Dienstnehmer betroffen laut AKV.

Insolvenzverfahren über EMO Betriebs GmbH

Zum Insolvenzverwalterin wurde Kornelia Kaltenhauser in Klagenfurt bestellt. Die erste
Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 1. September 2026 statt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 17. August 2026 über den KSV1870 angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 14:09 Uhr aktualisiert
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