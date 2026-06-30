Schock im Gastgarten: Vogelhaus fällt Frau auf den Kopf

Am vergangenen Donnerstag, dem 25. Juni 2026, kam es in Villach zu einem Vorfall bei dem eine Frau verletzt wurde. Nichtsahnend saß sie in einem Gastgarten, dann passierte es ...

Vor einigen Tagen lockerte sich plötzlich ein Vogelhaus in der Villacher Innenstadt und fiel einer Frau in einem Gastgarten auf den Kopf.

Vor einigen Tagen lockerte sich plötzlich ein Vogelhaus in der Villacher Innenstadt und fiel einer Frau in einem Gastgarten auf den Kopf.

Ein 5-Minuten-Leser wandte sich an die Redaktion und erzählte von dem Vorfall. Eine Frau saß offenbar in der Villacher Innenstadt in einem Gastgarten, als plötzlich ein Vogelhaus, welches an einem Baum über ihr befestigt war, herunterfiel. Auch die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte den Vorfall auf Nachfrage von 5 Minuten.

Ermittlungen rund um Vogelhaus

Das Häuschen, welches circa ein bis zwei Kilogramm schwer ist, fiel der Frau auf den Kopf. „Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus gebracht“, heißt es von Pressesprecherin Lisa Sandrieser. Wann und von wem dieses Vogelhaus angebracht wurde, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.