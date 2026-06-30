„Arena Austria“-Macher erklärt 5min seine 700 Millionen-Vision

Am Donnerstag Abend trifft Österreich auf Spanien bei der Fußball-WM. Kurt Zöchling drückt eh die Daumen. Denn für die Zeit nach der WM hat der Bauingenieur, der aktuell am Wörthersee in Kärnten urlaubt, viel vor.

Seine Pläne gingen bereits durch die Republik. Gegenüber 5min nimmt Zöchling jetzt aktuell exklusiv zur Vision „Arena Austria“ Stellung. Für 700 Millionen Euro (!) will der Pionier ein Großprojekt für Sport schaffen.

Seine Pläne gingen bereits durch die Republik. Gegenüber 5min nimmt Zöchling jetzt aktuell exklusiv zur Vision „Arena Austria“ Stellung. Für 700 Millionen Euro (!) will der Pionier ein Großprojekt für Sport schaffen.

13 Jahre Vorleistung hat Zöchling investiert. Denn: „Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass wir in Österreich eine Multifunktionarena brauchen. Unser Happel hat ausgedient, wir haben keine wirkliche Sportstätte für Großveranstaltungen, die attraktiv ist, die die Welt zusehen lässt und die uns begeistern könnte. Es braucht vor allen Dingen zwei Dinge. Das Erste und Wichtigste ist der politische Wille. Wenn der politische Wille da ist, bin ich ganz, ganz sicher, dass wir entsprechende Investoren finden, die den Steuerzahler in dem Moment aus dem Rennen nehmen.“

Ralf Rangnick als prominentester Fürsprecher

Ohne Unterstützer geht es nicht, und da könnte die Gunst der Stunde mit dem ÖFB-Erfolg bei der WM helfen. „Einer meiner prominentesten Fürsprecher, dem ich das Projekt vorgestellt habe, war Ralf Rangnick. Und er hat es auch dem ÖfB vorgeschlagen. Er hat gesagt, schaut euch das mal an und redet mal drüber. Das ist der Status Quo.

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Multifunktionale Arena für Sommer-und Wintersport

Zöchling steht am Wörthersee-Steg vom Seehotel Europa und zeigt die futuristischen Renderings der Konstruktionspläne. In der „Arena Austria“ soll Skispringen möglich sein, Biathlon, natürlich Fußball, Konzerte, Hotelwesen – und das alles in Wien, an der Stelle des Happel optimalerweise wegen der bereits vorhandenen Infrastruktur.

„Eine multifunktionale Arena für Sommer- und Wintersport. Zwei wichtige Dinge sind für mich entscheidend für die Entwicklung der Arena: Experience and Entertainment. Erlebnis und Unterhaltung ist das oberste Szenario. Und natürlich auch ein nationales Sportmuseum, wo wir die ganz Großen unseres Landes, der Vergangenheit, von allen Sportarten besichtigen können. Ich glaube, wenn große Bauwerke in dieser Welt entstehen, werden Millionen Menschen kommen, um das zu besichtigen.“ Kurt Zöchling

Träumt von Fünfschanzentournee

Zöchling träumt gar von einer „Fünfschanzentournee“, eben mit dem Finale in Wien: „In dem Moment, wo man versucht, so ein Projekt klein zu denken, ist es falsch.“

Der Bauingenieur, Immobilienmakler, Künstler, Sänger und Komponist, der in Wien geboren wurde, beschreibt seine Motivation so: „Die Arena Austria ist für mich eine Begeisterung gewesen von Anfang an!“ Nach der WM, so hofft er, werden die Pläne konkreter. Und vielleicht, wer weiß, eines Tages Wirklichkeit. Die Bauzeit soll cirka zwei Jahre betragen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 16:21 Uhr aktualisiert