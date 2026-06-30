Zwölf Feuerwehren bekämpfen Dachstuhlbrand im Rosental

Zu einem Dachstuhlbrand bei einem Wohnhaus in St. Johann im Rosental wurden am heutigen Dienstag gegen 13.32 Uhr insgesamt zwölf Feuerwehren alarmiert.

Bereits bei der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung weithin sichtbar, heißt es vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Dachbereich des Gebäudes, weshalb umgehend ein umfassender Außenangriff unter schwerem Atemschutz eingeleitet wurde.

Mehrere Atemschutztrupps im Einsatz

Mehrere Atemschutztrupps standen im Einsatz, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern und die Brandherde gezielt zu bekämpfen. Die Löschwasserversorgung erfolgte sowohl über das örtliche Hydrantennetz als auch über mehrere Löschleitungen vom Badeteich St. Johann, wodurch eine ausreichende Wasserversorgung für die umfangreichen Löscharbeiten sichergestellt werden konnte, wird weiter mitgeteilt.

Versteckte Glutnester freilegen

Mittels der Teleskopmastbühne TM32 der Freiwilligen Feuerwehr Ferlach und der Drehleiter DLK der Freiwilligen Feuerwehr Viktring-Stein/Neudorf wurde die Dachhaut gezielt geöffnet, um versteckte Glutnester im Dachstuhl freizulegen. Durch die geschaffenen Öffnungen konnten gezielte Löschmaßnahmen durchgeführt und der Brand sukzessiv unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund des umfangreichen Einsatzgeschehens musste die B85 im Bereich der Einsatzstelle für den LKW- und Busverkehr zeitweise gesperrt werden, so vonseiten des BFKDO Klagenfurt-Land.

Florianis vor großer Herausforderung

Die Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte auch körperlich vor enorme Herausforderungen. Bei Umgebungstemperaturen von über 30 Grad Celsius verlangt der Einsatz den Feuerwehrmitgliedern – insbesondere den unter schwerem Atemschutz eingesetzten Trupps – alles ab. Regelmäßige Ablösungen und eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung sind daher essenziell, um die schweißtreibenden Arbeiten sicher durchführen zu können, so die Florianis weiter. „Dank des raschen und koordinierten Zusammenwirkens aller eingesetzten Kräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden“, so die Einsatzkräfte. Mit Stand 16 Uhr dauern die Löscharbeiten noch an.

©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land | Zu einem Dachstuhlbrand bei einem Wohnhaus in St. Johann im Rosental wurden am heutigen Dienstag gegen 13.32 Uhr insgesamt zwölf Feuerwehren alarmiert.