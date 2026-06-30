Unwetter in Kärnten: Hagel, umgestürzte Bäume und Stromausfälle

Wie angekündigt, breiteten sich Gewitter in Kärnten am späten Nachmittag aus. Es kam bereits zu Hagel, Feuerwehreinsätzen aufgrund umgestürzter Bäume und auch Stromausfällen.

Die Wetterdienste hatten es bereits prognostiziert: für Kärnten gilt heute die „Warnstufe rot“. Das Wetter war zwar untertags noch angenehm sonnig, doch dann machten sich auch schon die ersten Wolken bemerkbar und leises Donnergrollen, bis es dann gegen 17 Uhr so richtig losging.

Unwetter: Hagel in Kärnten

In Weißenstein begann es zu hageln. Laut UWZ gilt für die Bezirke Hermagor, Spittal an der Drau und Villach-Land bereits die Warnstufe Rot (akute Unwetterwarnung vor Gewitter und Hagel). Für die Bezirke Sankt Veit an der Glan und Wolfsberg wurde eine markante Wetterwarnung (Stufe Gelb/Orange) ausgegeben. Der Zentralraum rund um Klagenfurt (Stadt/Land), Villach-Stadt, Feldkirchen und Völkermarkt ist laut aktuellen Warnungen vorerst noch verschont. Doch in Villach kam es bereits zu einem Einsatz.

©Leser | In Kärnten hat es heute bereits gehagelt…

Baum über Fahrbahn in Villach

Wie 5-Minuten-Leser berichteten heulten im Raum Villach mehrmals die Sirenen. In Tschinowitsch in Richtung Maria Gail befindet sich aktuell schon die Feuerwehr vor Ort. „Die Feuerwehren Schütt und Tschinowitsch stehen im Einsatz, da ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt ist“, informiert HBM Alexander Scharf auf Nachfrage von 5 Minuten.

©Leser In Villach gibt es aktuell einen Feuerwehreinsatz, da ein Baum umgestürzt ist.

Sirenengeheule in Kärnten

Mehrere Leser meldeten Sirenenalarm in ihrer Kärntner Gemeinde. So etwa in Dellach im Drautal, in Velden am Wörthersee, in Villach-Stadt und Villach-Land. Die Meteorologen der GeoSphere Austria warnten bereits. In der schwül-heißen Luft ist mit lokalem Starkregen und stürmisch auffrischenden Windböen zu rechnen. Die Experten warnen vor möglichen Auswirkungen: Punktuell kann es zu kleinen Muren, überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern kommen. Auch vereinzelte Stromausfälle durch Blitzschläge oder umgestürzte Bäume sind möglich.

©Leser | In Weißenstein hagelt es.

©Leser | Auch dieses Video hat uns ein 5-Minuten-Leser zukommen lassen.

Stromausfälle in Kärnten

Wegen des Gewitters kam es nun auch zu Stromausfällen. Die Störungskarte der Kärnten Netz zeigt erste Stromausfälle im Bereich Fürnitz (Villach-Land), Feldkirchen, aber auch im Bezirk Klagenfurt-Land.

©Kärnten Netz Derzeit werden auch einige Stromausfälle in Kärnten vermeldet.

Kräftige Gewitter in Teilen Kärntens

Wie die Skywarn Austria in den sozialen Medien mitteilt, haben sich wie bereits erwartet kräftige Gewitter entwickelt. „Die derzeit stärksten Gewitterzellen befinden sich in Teilen Kärntens sowie im Waldviertel (Niederösterreich)“, heißt es. Die Gewitter ziehen derzeit nur langsam nach Norden und gleichzeitig bilden sich auf der Südseite der Zellen immer wieder neue Gewitterkerne. Dadurch ist die weitere Zugbahn und Entwicklung nur schwer vorherzusagen, so die Experten.

Unwetter Kärnten: Mögliche Gefahren Überflutungen und lokale Vermurungen durch teils heftigen Starkregen aufgrund der langsamen Zuggeschwindigkeit

Sturmböen in Gewitternähe

Hagel mit einer Korngröße von bis zu 3 Zentimeter

Mehrere Einsätze im Bezirk Spittal an der Drau

Derzeit laufen auch im Bezirk Spittal an der Drau mehrere Feuerwehreinsätze zeitgleich. Die Florianis haben in Oberdrauburg alle Hände voll zu tun. Doch auch in Greifenburg heulten die Sirenen, denn hier gibt es aktuell einen Waldbrand zu bekämpfen. Wie es auf Nachfrage von 5 Minuten vom Bezirksfeuerwehrkommando Spittal an der Drau heißt, gibt es auch im Seengebiet derzeit starke Sturmböen. Genauere Informationen zu den Einsätzen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, da diese laufen. Überdies ließ ein 5-Minuten-Leser der Redaktion ein Video zukommen, worauf ein sehr großer Stein mitten auf einer Straße in Dellach (Bereich Millstatt) zu sehen ist. Auch hierzu gibt es noch keine genauen Auskünfte, die Feuerwehr ist vor Ort.

©Leser | Im Bezirk Spittal an der Drau läuft ein Feuerwehreinsatz im Bereich Dellach, da ein großer Stein auf der Straße liegt.

Du hast etwas gesehen oder gehört? 5 Minuten liebt seine Leserinnen und Leser. Wenn du etwas gesehen oder gehört hast, dann melde dich gerne bei uns in der Redaktion unter redaktion@5min.at! Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 18:42 Uhr aktualisiert