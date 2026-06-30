Große Trauer um Brandinspektor: „Wir danken dir für deinen Einsatz“

Es ist nur wenige Tage her, als es zu einem tragischen Unfall auf der Autobahn kam, bei der ein Mann verstarb. Michael war seit dem Jahr 2002 engagiertes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Grafenstein und wurde völlig unerwartet aus dem Leben gerissen, teilen die Florianis weiter mit.

„Ein geschätzter Kamerad und Freund“

„Über viele Jahre hinweg brachte er seine Zeit, sein Wissen und seine Tatkraft in die Feuerwehr ein und war damit stets für seine Mitmenschen da. Durch seine Hilfsbereitschaft und seine gelebte Kameradschaft war er ein geschätzter Kamerad und Freund.“ Erst vor wenigen Wochen wurde Michael zum Bezirksbeauftragten für Vegetationsbrandbekämpfung und Flugdienst im Bezirk Klagenfurt-Land und zum Brandinspektor ernannt, so vonseiten der Florianis. Mit großem Fachwissen, persönlichem Einsatz und viel Begeisterung übernahm er diese verantwortungsvolle Aufgabe. Umso schmerzlicher ist es, dass er seine Erfahrung und seine Tatkraft nicht mehr in diese Aufgabe einbringen konnte.

„Gilt unser tief empfundenes Mitgefühl seiner Familie“

„Mit Michael verlieren wir einen engagierten Feuerwehrmann, einen wertvollen Funktionär, sowie vor allem einen geschätzten Kameraden und lieben Freund. Sein Wirken und sein Andenken werden in den Feuerwehren des Bezirkes Klagenfurt-Land weiterleben“, drücken die Florianis ihre Trauer aus. „In diesen schweren Stunden gilt unser tief empfundenes Mitgefühl seiner Familie, allen Angehörigen und Freunden sowie den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grafenstein. Mögen ihnen die gemeinsamen Erinnerungen Trost und Kraft geben. Lieber Michael, wir danken dir für Deinen Einsatz, Deine Hilfsbereitschaft und Deine Kameradschaft“, so vonseiten der Kameraden des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land abschließend.