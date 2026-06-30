4,6 Millionen Euro für Hochwasserschutz und Vorsorge in Kärnten

Insgesamt werden 20 Vorhaben umgesetzt bzw. finanziell angepasst: ein Hochwasserschutzprojekt, elf Instandhaltungsmaßnahmen, drei Planungsmaßnahmen, zwei Gewässerpflegekonzepte sowie drei Erforderniserhöhungen. Das förderfähige Gesamterfordernis beträgt 4,616 Millionen Euro, heißt es in einer Aussendung des Landes.

„Hochwasserschutz beginnt nicht erst im Ernstfall“

„Hochwasserschutz beginnt nicht erst im Ernstfall. Er beginnt mit vorausschauender Planung, regelmäßiger Pflege und konsequenter Instandhaltung unserer Gewässer. Mit diesen Maßnahmen investieren wir gezielt in Sicherheit, Vorsorge und funktionierende Lebensräume. Gerade für die Gemeinden ist es entscheidend, dass Schutzmaßnahmen rechtzeitig umgesetzt und bestehende Anlagen verlässlich erhalten werden“, betont Wasserwirtschaftsreferentin und Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger. Vorbeugen, bevor Schäden entstehen, wird weiters mitgeteilt. Schwerpunkt ist der Hochwasserschutz am Trattenbach in der Gemeinde Malta, in den Ortsteilen Hilpersdorf und Fischertratten. Das Projekt schützt künftig rund 2,8 Hektar Bauland sowie 48 Objekte vor einem hundertjährlichen Hochwasserereignis.

Gewässerpflege und Instandhaltung

Zusätzlich werden Gewässer gepflegt und instandgehalten. Hindernisse im Abfluss werden entfernt, Bewuchs wird zurückgenommen und beschädigte Uferbereiche werden saniert. Genau hier setzen die heute beschlossenen Maßnahmen an. Sie helfen, Risiken zu reduzieren und die Gemeinden bei ihrer Verantwortung für Schutz und Vorsorge zu unterstützen“, so Lagger-Pöllinger. Planung schafft Vorsorge, heißt es weiter. Neben den Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen werden auch drei Planungen finanziert: die Überarbeitung von zwei Gefahrenzonenplänen sowie ein Gewässerentwicklungs- und Risikomanagementplan. Damit entstehen wichtige Grundlagen, um Risiken besser einzuschätzen und künftige Maßnahmen gezielt vorzubereiten.

Drei weitere Kostenerhöhungen beschlossen

Zusätzlich wurden drei Kostenerhöhungen beschlossen. Sie betreffen den Globasnitzbach, die Görtschitz in Eberstein und die Möll in Lurnfeld/Möllbrücke. Gründe dafür sind unter anderem neue technische Vorgaben, zusätzliche Planungen, Entschädigungen, größere Massen, Preissteigerungen, Ausschreibungsergebnisse und notwendige Projektänderungen. Die Arbeiten an der Möll sollen Ende 2026 abgeschlossen sein.

Finanzierung durch Bund, Land und örtliche Projektträger

Finanziert werden die Projekte gemeinsam von Bund, Land Kärnten und örtlichen Projektträgern wie Gemeinden, Verbänden oder Genossenschaften, heißt es. Von den förderfähigen Gesamtkosten von 4,616 Millionen Euro übernimmt der Bund 2,280 Millionen Euro, das Land Kärnten bis zu 1,574 Millionen Euro und die örtlichen Projektträger 762.200 Euro. Der Landesanteil ist im Budget 2026 sowie im Finanzrahmen 2026 bis 2029 vorgesehen. „Schutzwasserwirtschaft bedeutet konkrete Arbeit für die Sicherheit der Menschen. Sie schützt Siedlungsräume, Infrastruktur und Lebensqualität. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass unsere Gewässer ihre Funktionen weiterhin erfüllen können. Das ist verantwortungsvolle Vorsorge für heute und für kommende Generationen“, betont Lagger-Pöllinger.