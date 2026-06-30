Skip to content
Region auswählen:
/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie eine Regenzelle über den Millstätter See zieht.
Auch am Mittwoch erwarten uns zwar Hitze, aber auch Gewitter in Kärnten.
Kärnten
30/06/2026
Wetterprognose

Bis zu 34 Grad: Auf Hitze drohen in Kärnten Starkregen und Gewitter

Am Mittwoch überwiegt bis zum frühen Nachmittag meist der Sonnenschein und es wird noch einmal sehr heiß.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

„Im Laufe des Nachmittags und am Abend ziehen im Zuge einer Kaltfront von den nordwestlichen Landesteilen ausgehend teils kräftige Schauer und Gewitter über ganz Kärnten hinweg. Neben Starkregen und Hagel kann es auch stürmisch werden“, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 14 und 20 Grad, vor den Gewittern erreichen wir von West nach Ost 29 bis 34 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at