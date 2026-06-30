Felssturz, Bäume und Notrufe: Unwetter hält Kärntner Einsatzkräfte auf Trab

Ein plötzliches Gewitter hielt die Kärntner Feuerwehren am Dienstag auf Trab. Hagel, Starkregen, umgestürzte Bäume und Stromausfälle hielten die Einsatzkräfte auf Trab. 6 Minuten berichtete bereits: Unwetter in Kärnten: Hagel, umgestürzte Bäume und Stromausfälle. Am Nachmittag veränderte sich auch die Lage am Millstätter See innerhalb kürzester Zeit: Aus beinahe ruhigen Bedingungen entwickelten sich starke Sturmböen und hohe Wellen. Für mehrere Wassersportler wurde die Situation dadurch gefährlich. Die Freiwillige Feuerwehr Millstatt rückte gemeinsam mit der Wasserrettung Döbriach, der Wasserrettung Ferndorf und der Feuerwehr Seeboden zu mehreren Einsätzen aus.

Felssturz und umgestürzte Bäume

Kurz nachdem der Sturm eingesetzt hatte, erreichte die Einsatzkräfte bereits die erste Meldung. Zwischen Millstatt und Pesenthein kam es zu einem Felssturz, zusätzlich blockierte ein umgestürzter Baum die Straße. Ein Teil der Mannschaft machte sich sofort auf den Weg, um die Gefahrenstelle abzusichern und die Verkehrsbehinderung zu beseitigen.

©Leser | Ein Fels blockierte die Straße.

Mehrere Wassersportler gerieten in Not

Wenig später gingen mehrere Notrufe ein: Gemeldet wurden zwei Stand-up-Paddler, zwei Kanufahrer, ein Schwimmer sowie ein herrenlos im Wasser treibendes Boot. Bei den beiden Stand-up-Paddlern sorgten die plötzlich auftretenden Böen dafür, dass sie ins Wasser stürzten. Ihre Paddel wurden vom Wind mehrere hundert Meter über den See getragen. Bei der Suche konnte eine Person von den Einsatzkräften gefunden werden. Sie teilte mit, dass die zweite Person bereits selbstständig und unverletzt das Ufer erreicht hatte. Auch ein Schwimmer geriet durch die starken Wellen in eine schwierige Situation. Aufgrund der genauen Beschreibung konnte er rasch lokalisiert und sicher zurück ans Ufer gebracht werden.

Treibende Gegenstände und gesunkenes Boot geborgen

Neben den Personenrettungen mussten die Einsatzkräfte weitere Gefahrenstellen beseitigen. Ein herrenlos treibendes Boot wurde gesichert, um eine mögliche Gefahr für andere Boote auszuschließen. Zusätzlich wurden mehrere Gegenstände, die durch den Sturm ins Wasser gelangt waren, darunter Holzstücke und Fässer, aus dem See entfernt. Zum Abschluss der Arbeiten sicherten Feuerwehr und Wasserrettung noch ein Elektroboot, das an einem Steg befestigt war und durch eindringendes Wasser gesunken war. Mithilfe von Hebekissen konnte das Boot wieder geborgen werden.

Weitere Einsätze im Gemeindegebiet Millstatt

Parallel zu den Arbeiten am See waren weitere Kräfte im Ortsgebiet unterwegs. Durch den Sturm umgestürzte Bäume mussten von Straßen entfernt werden. Außerdem wurde eine Person, die in einem Lift eingeschlossen war, von der Feuerwehr befreit. Die betroffene Person blieb unverletzt. Insgesamt forderte das kurze, aber heftige Unwetter zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Wasserrettung.