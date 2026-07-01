Großeinsatz auf der Ochsenalm: 1,5 Hektar Wald standen in Flammen

Eine Waldfläche in einer Größenordnung von rund 1,5 Hektar geriet am Dienstag auf der Ochsenalm in der Gemeinde Greifenburg in Brand. 14 Freiwillige Feuerwehren sowie zwei Polizeihubschrauber standen im Löscheinsatz.

Zu einem Waldbrand kam es am Dienstag im Bezirk Spittal an der Drau.

Zu einem Waldbrand kam es am Dienstag im Bezirk Spittal an der Drau.

Am Dienstag ertönten die Sirenen im Bezirk Spittal an der Drau. Der Grund: Ein Zeuge hatte eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Ochsenalm im Bezirk Spittal an der Drau wahrgenommen und sofort die Einsatzkräfte verständigt. „Der Brandherd konnte in weiterer Folge südlich der Grafenweger Höhe im Gemeindegebiet Gitschtal […] lokalisiert werden“, heißt es vonseiten der Polizei. Eine Waldfläche von rund 1,5 Hektar stand in Flammen.

130 Einsatzkräfte vor Ort

Rund 130 Einsatzkräfte aus den Bezirken Hermagor und Spittal an der Drau sowie zwei Polizeihubschrauber standen im Löscheinsatz. „Um 22 Uhr konnten die Löscharbeiten noch nicht abgeschlossen werden. Die Maßnahmen werden in den Nachtstunden fortgesetzt beziehungsweise wird eine Brandwache eingerichtet“, so die Beamten abschließend. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.