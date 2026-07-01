Entlastung: Neuer Zuschuss für 2026 beschlossen

Im Jahr 2026 wird es wieder einen Transportkosten-Zuschuss für Kärntens Milchbauern geben. Das wurde am Dienstag in der Sitzung der Kärntner Landesregierung beschlossen.

Rund 90 Prozent der milchliefernden Betriebe in Kärnten sind im Berggebiet angesiedelt. Dort produzieren die Landwirte nicht nur unter erschwerten Bedingungen, sondern müssen ihre Milch auch selbst zu den Sammelstellen transportieren. Weil gleichzeitig die Energiekosten stark steigen und die Produktpreise am Markt sinken, geraten vor allem die kleinstrukturierten Höfe massiv unter Druck. Das weiß auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Auf Initiative des Agrarreferenten, wird es deshalb 2026 wieder einen Transportkosten-Zuschuss für Milchbauern in diesen Gebieten geben.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Halbe Million Euro für Kärntens Milchviehbetriebe

Ab Herbst 2026 stehen den Kärntner Landwirten 500.000 Euro aus dem Agrarreferat zur Verfügung. „Wir wollen damit die Mehrkosten des Eigentransports ausgleichen und gleichzeitig die Auswirkungen von Milchpreisschwankungen abfedern“, betont Gruber. Eingereicht werden können die Anträge über die regionalen Außenstellen der Kärntner Landwirtschaftskammer. „Der Transportkostenzuschuss ist eine treffsichere Unterstützung für die Milchviehbetriebe […]“, freut sich LK-Präsident Siegfried Huber. „Danke an Landeshauptmann-Stellvertreter Gruber, der diese Maßnahme heuer wieder ermöglicht hat.“

©Paul Gruber Am Foto: LK-Präsident Siegfried Huber