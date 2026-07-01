Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: 5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Kärntner Landesregierung und mehrere Geldscheine.
Ab Herbst 2026 stehen den Kärntner Landwirten 500.000 Euro aus dem Agrarreferat zur Verfügung.
Kärnten
01/07/2026
Gegen Preisdruck

Entlastung: Neuer Zuschuss für 2026 beschlossen

Im Jahr 2026 wird es wieder einen Transportkosten-Zuschuss für Kärntens Milchbauern geben. Das wurde am Dienstag in der Sitzung der Kärntner Landesregierung beschlossen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Rund 90 Prozent der milchliefernden Betriebe in Kärnten sind im Berggebiet angesiedelt. Dort produzieren die Landwirte nicht nur unter erschwerten Bedingungen, sondern müssen ihre Milch auch selbst zu den Sammelstellen transportieren. Weil gleichzeitig die Energiekosten stark steigen und die Produktpreise am Markt sinken, geraten vor allem die kleinstrukturierten Höfe massiv unter Druck. Das weiß auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Auf Initiative des Agrarreferenten, wird es deshalb 2026 wieder einen Transportkosten-Zuschuss für Milchbauern in diesen Gebieten geben.

Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Landesrat Martin Gruber, ÖVP
©VP Kärnten
Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Halbe Million Euro für Kärntens Milchviehbetriebe

Ab Herbst 2026 stehen den Kärntner Landwirten 500.000 Euro aus dem Agrarreferat zur Verfügung. „Wir wollen damit die Mehrkosten des Eigentransports ausgleichen und gleichzeitig die Auswirkungen von Milchpreisschwankungen abfedern“, betont Gruber. Eingereicht werden können die Anträge über die regionalen Außenstellen der Kärntner Landwirtschaftskammer. „Der Transportkostenzuschuss ist eine treffsichere Unterstützung für die Milchviehbetriebe […]“, freut sich LK-Präsident Siegfried Huber. „Danke an Landeshauptmann-Stellvertreter Gruber, der diese Maßnahme heuer wieder ermöglicht hat.“

Das Bild auf 5min.at zeigt LK Kärnten Präsident Siegfried Huber
©Paul Gruber
Am Foto: LK-Präsident Siegfried Huber

Milchwirtschaft in Kärnten

Die Milchwirtschaft zählt zu den wichtigsten Säulen der Kärntner Landwirtschaft. Rund 1.450 heimische Betriebe liefern pro Jahr über 220.000 Tonnen Milch ab, um die Versorgung der Bevölkerung mit diesem Grundnahrungsmittel zu sichern. Dieser Ertrag macht rund ein Drittel des gesamten tierischen Produktionswertes im Bundesland aus.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at