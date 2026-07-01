Unfall auf der Millstätter Straße: Vierjähriges Kind unter den Verletzten

Ein Verkehrsunfall auf der Millstätter Bundesstraße (B98) forderte am Dienstag fünf Verletzte; darunter ein vierjähriges Kind. Im Einsatz standen mehrere Freiwilligen Feuerwehren, die Polizei und der Rettungsdienst.

Eine 88-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau und ein 56-jähriger Autofahrer aus der Schweiz sind am Dienstagabend auf der Millstätter Bundesstraße (B98) zwischen Radenthein und Döbriach miteinander kollidiert. Die Frau bog von einer Gemeindestraße auf die B98, infolgedessen kam es zu dem Zusammenstoß.

Fünf Verletzte nach Unfall auf der Millstätter Straße

Ihr Wagen wurde daraufhin in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. „Die Pensionistin musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, ihr 61-jähriger Beifahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen“, heißt es vonseiten der Polizei, die gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Döbriach, Ferndorf, Radenthein, Bad Kleinkirchheim und Seeboden sowie dem Rettungsdienst zum Einsatz ausrückte. Auch die drei Mitfahrenden des anderen Fahrzeuges, darunter auch ein vierjähriges Kind – wurden verletzt und in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 07:47 Uhr aktualisiert