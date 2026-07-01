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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein rotes Auto, dass auf dem Dach in einem kleinen Bach liegt.
Das Auto landete in einem Bach entlang einer Gemeindestraße in Engelsdorf.
Weitensfeld
01/07/2026
Einsatz

Betrunken am Steuer: Autofahrer stürzte mit Auto in Bach

Ein Alko-Lenker (68) landete am Dienstagnachmittag in einem Bach entlang einer Gemeindestraße in Engelsdorf. Im Einsatz standen mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Polizei und der Rettungsdienst.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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Laut dem Bericht der Polizei kam der 68-jährige Autofahrer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan „auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab„. In der Folge überschlug sich da Fahrzeug und landete in einem Bach. „Der Lenker konnte sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen“, erklären die Beamten.

Fahrer war alkoholisiert

Der Mann wurde über den Kofferraum aus dem Wagen gerettet. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte ins Krankenhaus Friesach gebracht. „Ein dort durchgeführter Alkomatentest verlief positiv. Der Führerschein wurde dem 68-Jährigen vorläufig abgenommen“, betonen die Polizisten. Das schwer beschädigte Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Bach geborgen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Rettungshubschrauber des ÖAMTC.
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Auch die Besatzung des Rettungshubschraubers war vor Ort.
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