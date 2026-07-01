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Ein Bild auf 5min.at zeigt dunkle Gewitterwolken über Klagenfurt.
Kräftige Schauer und Gewitter ziehen am Mittwoch über Kärnten.
Kärnten
01/07/2026
Starkregen und Hagel

Gewitterwarnung für Kärnten: Hier wird es am Mittwoch ungemütlich

Die Temperaturen klettern in Kärnten am Mittwoch neuerlich auf bis zu 34 Grad. Doch damit steigt auch das Risiko von Hitzegewittern. Wie bereits angekündigt, ziehen spätestens am Nachmittag dunkle Wolken im Süden Österreichs auf.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)
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„Im Zuge einer Kaltfront ziehen ausgehend von den nordwestlichen Landesteilen teils kräftige Schauer und Gewitter über ganz Kärnten hinweg“, führen die Meteorologen der Geosphere Austria aus. Vonseiten des Wetterdienstes wurde bereits eine gelbe Warnung ausgegeben. „Neben Starkregen und Hagel kann es auch stürmisch werden“, heißt es vonseiten der Experten.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Warnkarte der Geosphere Austria.
©Geosphere Austria
In Kärnten ist am Mittwoch mit Starkregen, Hagel und Sturm zu rechnen.

Was macht dir bei solchen Sommergewittern am meisten Sorgen?

Der Hagel: Ich habe Angst um mein Auto, die Pflanzen oder das Dach.
Der Starkregen: Hoffentlich bleibt der Keller trocken und die Straßen frei.
Der Sturm: Wegen umstürzender Bäume oder herumfliegender Gegenstände.
Nichts davon: Ich mag Gewitter eigentlich ganz gerne und bleibe einfach drinnen.

Diese Regionen in Kärnten trifft es

Ähnlich sieht das auch David Kaufmann von Tauernwetter. Betroffen seien laut ihm vor allem das Lavanttal, der Raum Villach sowie das Gailtal. „Auch in Osttirol sind einzelne Gewitter möglich“, betont der Fachmann. Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) prognostiziert erhebliches Unwetterpotenzial für den Süden und Südosten des Landes. Mit einer Entspannung der Lage ist frühestens am Abend zu rechnen. „In der Nacht auf Donnerstag beruhigt sich das Wetter rasch“, so der abschließende Ausblick der Geosphere Austria. Jedoch ziehen gebiets- und zeitweise noch Regenschauer durch.

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