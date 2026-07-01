Mehr als 13.800 Kärntner im Juni arbeitslos gemeldet

Im Juni 2026 waren in Kärnten 13.884 Menschen arbeitslos gemeldet – um 0,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Den stärksten Zuwachs gab es in Wolfsberg mit plus 3,6 Prozent, in St. Veit an der Glan sank der Wert um 8,2 Prozent

Laut AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig bleibt die Zahl der Beschäftigten in Kärnten im Vergleich zum Vorjahresmonat praktisch unverändert. Aktuell sind im Bundesland 13.884 Personen als arbeitslos vorgemerkt, was einem minimalen Rückgang von 0,1 Prozent entspricht. Dabei gibt es jedoch geschlechtsspezifische Unterschiede: Während die Arbeitslosigkeit bei den Frauen um 1,4 Prozent auf 6.426 Betroffene anstieg, sank sie bei den Männern um 1,3 Prozent auf 7.458 Personen. Österreichweit wird eine Zunahme von 2,4 Prozent verzeichnet.

Kräftiges Plus bei offenen Stelle

In Kärnten gibt es zudem 0,3 Prozent weniger arbeitslose Personen über 50, dafür aber ein Plus von 7,4 Prozent bei der Jugend und 3,5 Prozent mehr Langzeitarbeitslose. Erfreulich sei wiederum, dass Kärnten mit 19,2 Prozent den österreichweit stärksten Zuwachs bei den offenen Stellen verzeichnet, so Wedenig. In Summe sind es 6.406 – also um 1.034 mehr als im Vorjahr. Der Anstieg wird vor allem durch den enormen Bedarf an Hilfskräften (+44,2 %), Baupersonal (+43,5 %) und Technikern (+30,9 %) angetrieben. Rückläufig ist der Arbeitsmarkt hingegen in der Holzbranche (-12,3 %), im Bürowesen (-5,5 %) sowie im Gesundheitssektor (-0,3 %).

Arbeitslosigkeit in Kärntens Bezirken