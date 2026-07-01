20 Jahre „Roots“: Kärntner Drogenambulanz verdoppelte Plätze

Das runde Jubiläum ging am Mittwoch mit der Feier einer umfassenden Kapazitätserweiterung einher, durch die 200 zusätzliche Behandlungsplätze geschaffen wurden. Auch Gesundheitslandesrätin Beate Prettner gratulierte vor Ort und hob den Stellenwert der Einrichtung hervor: „Die AVS-Drogenambulanz Roots ist seit zwei Jahrzehnten ein unverzichtbarer Bestandteil der Kärntner Suchthilfe. Der Ausbau ist ein klares Bekenntnis des Landes zu einer modernen, niederschwelligen und menschlichen Versorgung für Betroffene.“

Angebot aufgestockt

Hintergrund ist ein angepasster Ausbau an den AVS-Standorten in Villach und Klagenfurt, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Die verfügbaren Plätze wurden in Villach von 200 auf 400 und in Klagenfurt von 700 auf 1.000 aufgestockt. Um dem wachsenden Bedarf zu begegnen, zog die Einrichtung im Jahr 2011 in die Jakob-Ghon-Allee um. Ab 2019 folgten weitere Vergrößerungen der Räumlichkeiten. Nach Abschluss des jüngsten Umbaus präsentiert sich die Ambulanz als Stätte, die insgesamt 700 Behandlungsplätze für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen bereithält, allein 400 davon sind für Personen in einer Substitutionsbehandlung vorgesehen.

„Angebote müssen Schritt halten“

Neben der Kernbetreuung umfasst das Angebot von „Roots“ einen Spritzentausch zur Infektionsprophylaxe sowie die Vergabe von Naloxon-Nasenspray für den Akutfall einer lebensbedrohlichen Opioid-Intoxikation. Gerald Kattnig, der Leiter der AVS-Drogenambulanz, erklärt dazu: „Durch den personellen und räumlichen Ausbau konnten auch die medizinischen Leistungen erweitert werden. So sind nun beispielsweise regelmäßige Blutbild- und EKG-Kontrollen möglich, die einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung leisten.“ Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in der Suchthilfe betonte Prettner abschließend die Ziele der Landespolitik: „Suchterkrankungen verändern sich und unsere Angebote müssen Schritt halten. Gerade bei komplexen Abhängigkeiten braucht es langfristige, individuell abgestimmte Betreuung. Genau hier leistet die AVS-Drogenambulanz Roots seit 20 Jahren hervorragende Arbeit.“