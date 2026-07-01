Neuzugang im Lavanttal: WAC schnappt sich Wunschspieler Aaron Sky Schwarz

Der RZ Pellets WAC verpflichtet den 22-jährigen Außenbahnspieler Aaron Sky Schwarz für zwei Jahre. Er stand zuletzt bei Admira Wacker unter Vertrag.

Neuzugang Sky Schwarz läuft ab sofort für das Wolfsrudel in der Bundesliga auf.

Neuzugang Sky Schwarz läuft ab sofort für das Wolfsrudel in der Bundesliga auf.

Der WAC verpflichtet den 22-jährigen Aaron Sky Schwarz. Der flexible Außenbahnspieler kam über den USV St. Ulrich, den LASK und die Akademie des SK Rapid Wien in den Erwachsenenfußball. Nach Leihstationen beim SK Austria Klagenfurt und dem TSV Hartberg blickt der Rechtsfuß auf 24 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga zurück.

Elf Scorer in 24 Partien

Vergangenen Sommer wechselte er zu Admira Wacker in Liga Zwa, wo er unter Cheftrainer Thomas Silberberger in 24 Einsätzen sieben Treffer und vier Vorlagen beisteuerte. Ab sofort läuft der 1,80m große Neuzugang, der im Lavanttal einen Vertrag über zwei Jahre unterschreibt, für das Wolfsrudel auf.

„Freue mich riesig“

Aaron Sky Schwarz erklärt: „Ich freu mich riesig beim WAC zu sein und kann es jetzt kaum erwarten die Mannschaft sowie das Trainerteam kennenzulernen und loszulegen. Es ist eine tolle Herausforderung für mich und ich möchte der Mannschaft helfen ihre Ziele zu erreichen.“