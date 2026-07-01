„Mein Lokal, Dein Lokal“: Wörthersee-Bistro steht im TV-Rampenlicht

In der Wörthersee-Woche des TV-Formats „Mein Lokal, Dein Lokal“ präsentieren fünf Gastronomen gemeinsam ihre Region. Am Mittwoch rückt das im Michelin-Guide gelistete Gourmet-Bistro „Seensucht“ in den Mittelpunkt.

In der Wörthersee-Woche der Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf kabel eins stellen fünf Gastronomen aus der Region ihre jeweiligen kulinarischen Konzepte vor. Am Mittwoch, dem 1. Juli, steht um 17:55 Uhr das Gourmet-Bistro Seensucht in Sekirn im Mittelpunkt der Ausstrahlung. Das im Hotel Aenea am Südufer des Wörthersees gelegene Restaurant wird von Gastgeber und Sommelier Klaus Michael Dolleschall gemeinsam mit dem Spitzenkoch Hubert Wallner geführt.

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Verwendung regionaler Produkte hervorheben

Das gastronomische Konzept setzt auf die Kombination von regionalen Produkten, zeitgemäßer Bistroküche und einer ausgeprägten Weinkultur. Die Auswahl reicht von neu interpretierten Kärntner Klassikern bis zu modernen, saisonalen Gourmetgerichten, wozu auch das „Seereise-Genussmenü“ gehört. Die Küche sowie die Lage am See brachten dem Betrieb sogar eine Erwähnung im Michelin Guide ein, der die saisonale Ausrichtung und die Verwendung regionaler Produkte hervorhebt.

„Seensucht steht für moderne Genusskultur“

„Jeder Betrieb unserer Runde zeigt eine andere Facette der Wörthersee-Gastronomie. Die Seensucht steht für moderne Genusskultur direkt am Wasser und beweist eindrucksvoll, wie Regionalität und zeitgemäße Kulinarik zusammenfinden können“, betont Stefan Sternad stellvertretend für die teilnehmenden Gastgeber. Auch bei dieser Station stand nicht der Konkurrenzkampf, sondern eine besondere Verbundenheit zwischen den fünf Gastgeberinnen und Gastgebern im Vordergrund.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 15:01 Uhr aktualisiert