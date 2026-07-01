Rote Warnstufe: Heftige Gewitter und Sturmböen in Kärnten erwartet

Nach einem heißen Beginn in den Mittwoch steigt die Unwettergefahr in Kärnten und Osttirol deutlich an. Eine Kaltfront soll schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen bringen.

Auf der Warnkarte färben sich Kärnten bereits orange und Osttirol rot.

Auf der Warnkarte färben sich Kärnten bereits orange und Osttirol rot.

Nach einem sonnigen und teils sehr heißen Tagesbeginn steigt am Nachmittag in Kärnten und Osttirol die Unwettergefahr deutlich an – wir haben berichtet. „Im Zuge einer Kaltfront ziehen ausgehend von den nordwestlichen Landesteilen teils kräftige Schauer und Gewitter über ganz Kärnten hinweg“, führten die Meteorologen der GeoSphere Austria dazu aus.

Warnmeldungen „Orange“ und „Rot“

Bei einem Blick auf die Warnkarte der Unwetterzentrale Österreichs färben sich Kärnten und Osttirol bereits in den Warnfarben „Orange“ und „Rot“ ein. „Wir warnen vor heftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und teils schweren Sturmböen“, erklärt auch Fachmann David Kaufmann von Tauernwetter, welcher bereits für die späten Tagesstunden eine erste Prognose abgibt. Ausgehend von den Bergen bilden sich immer mehr Quellwolken und anschließend verbreitet Regenschauer und teils heftige Gewitter, die bis zum Abend auch die großen Täler und das Klagenfurter Becken erfassen, wie der Kärntner Wetterdienst berichtet.

©UWZ Ein Blick auf die Warnstufen in Kärnten.

„Teils schwere Sturmböen“

„Kurz vor dem Eintreffen der Gewitter erreicht eine Druckwelle mit teils schweren Sturmböen Kärnten und Osttirol. Beim Eintreffen der Kaltfront können auch Unwetter mit Starkregen und Hagel dabei sein“, schildert Kaufmann. Nach einem teils sehr heißen Nachmittag gehen die Temperaturen mit den Schauern rasch zurück. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 Grad in Mallnitz und 34 Grad im Lavanttal. In 2000 Meter Seehöhe hat es rund 18 Grad.