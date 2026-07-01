Neues Ayurveda-Gesundheitshotel in St. Veit an der Glan eröffnet

In St. Veit an der Glan hat am Mittwoch das ehemalige „Hotel Die Zeit“ in der Bürgergasse 7 nach Modernisierungsarbeiten mit einer neuen Ausrichtung wiedereröffnet.

Das von Alfred Riedl – Gründer von Jacques Lemans – im Jahr 2017 als Nachfolger des Blumenhotels etablierte Haus wird nun als „Hotel Ayurveda Die Zeit“ betrieben. Für das neue Konzept arbeitet Riedl mit der Ayurveda-Expertin Preeti Hoffmann und einem indischen Therapeutenteam zusammen, um traditionelle Anwendungen in den Hotelbetrieb zu integrieren. „Mit dem Hotel Ayurveda Die Zeit verbinden wir die traditionelle Ayurveda-Lehre mit hochwertiger Hotellerie und einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept. Gäste erwarten Ayurveda-Kuren, individuell abgestimmte Anwendungen, Massagen, Yoga, Meditation sowie authentische ayurvedische Küche“, erklärt Hoffmann.

Was bedeutet „Ayurveda“? Ayurveda ist das traditionelle Medizinsystem Indiens und über 4000 Jahre alt. Es basiert auf der Theorie, dass Krankheiten von dem Ungleichgewicht der Lebenskraft des Körpers, dem Prana, abhängen.

©Jacques Lemans Ein Blick in den Gastronomiebereich.

Immer größere Bedeutung

Das gesundheitliche Angebot basiert auf der indischen Heilkunde und richtet sich nach dem individuellen Konstitutionstyp der Gäste. Neben Kuren und Anwendungen umfasst das Programm Yoga, Meditation sowie eine auf den Dosha-Typ abgestimmte Küche. Ergänzt wird die Infrastruktur durch einen Wellnessbereich mit Saunen, Garten und Naturteich. Laut Eigentümer Alfred Riedl ist die Umstellung eine Reaktion auf veränderte gesellschaftliche Bedürfnisse: „Prävention und bewusste Lebensführung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mit dem Hotel Ayurveda Die Zeit schaffen wir einen Ort für Erholung und Gesundheitsförderung und investieren damit in einen Zukunftsmarkt.“

„Macht unser Konzept in Kärnten einzigartig“

Das Hotel bietet sowohl mehrtägige Aufenthalte als auch Day-Spa-Optionen und Einzelbehandlungen an. Ziel des Projekts ist es, das Angebot im regionalen Gesundheitstourismus zu erweitern. Preeti Hoffmann fasst zusammen: „Jeder Gast erhält ein individuell abgestimmtes Ayurveda-Programm. Die Kombination aus fundierter Ayurveda-Expertise, authentischen Behandlungen, maßgeschneiderter Ernährung und stilvollem Hotelambiente macht unser Konzept in Kärnten einzigartig.“