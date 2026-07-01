„Lebensgefährlich“: LKW-Kran verfing sich in Oberleitung und legt Bahnstrecke lahm

Ein Lkw-Kran riss im Bezirk Wolfsberg eine Bahn-Oberleitung ab, was einen Kurzschluss sowie Totalschaden auslöste. Der Fahrer blieb unverletzt. 13 Zuginsassen wurden evakuiert, Straße und Schiene wurden gesperrt.

Ein Verkehrsunfall mit einem Lastwagen hat am Mittwochmorgen im Bezirk Wolfsberg zu erheblichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr geführt. Gegen 9:30 Uhr war ein 44-jähriger Kraftfahrer aus dem Bezirk mit einem LKW inklusive Kranaufbau auf der L144 von Mettersdorf in Richtung Messensach unterwegs. Das Fahrzeug war zudem mit einem Bagger beladen und zog einen Tiefladeanhänger.

Lkw mit Totalschaden

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Kran des Lastwagens nicht vollständig eingefahren. Im Bereich der dortigen Eisenbahnanlage verfing sich der Kran in der Oberleitung und riss diese auf einer Länge von rund 800 Metern zu Boden. Ein mutmaßlicher Kurzschluss sorgte dafür, dass die komplette Elektronik sowie das Triebwerk des LKWs augenblicklich ausfielen. Dem Fahrer gelang es dennoch, das Fahrzeug etwa 50 Meter hinter dem Bahnübergang zum Stillstand zu bringen und die Kabine unverletzt zu verlassen. Am Lastwagen selbst entstand nach ersten Einschätzungen ein Totalschaden, die genaue Schadenshöhe an den ÖBB-Anlagen steht noch nicht fest.

Evakuierung von Fahrgästen und großräumige Sperren

Der Vorfall hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Bahnbetrieb. Wegen der beschädigten Oberleitung mussten zwei Personenzüge auf offener Strecke stoppen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten insgesamt 13 Passagiere aus den blockierten Zügen. Für den Straßenverkehr wurde die L144 im Bereich der Bahnübersetzung komplett gesperrt, die Straßenmeisterei Lavamünd hat eine örtliche Umleitung eingerichtet. Auch Pendler im Schienenverkehr müssen sich auf Verzögerungen einstellen: Die Bahnstrecke zwischen Wolfsberg und St. Paul im Lavanttal bleibt voraussichtlich bis morgen gesperrt. Seitens der ÖBB wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert. Neben den Polizeibeamten der Inspektionen St. Andrä und Wolfsberg standen die Freiwilligen Feuerwehren Jakling, St. Andrä, Kollnitz und Maria Rojach sowie die Straßenmeisterei Lavamünd im Großeinsatz.

Feuerwehr warnt vor unterschätzten Gefahren

Die Einsatzkräfte hoben noch einmal das Risiko hervor: „Eine beschädigte Oberleitung kann lebensgefährlich sein. Man muss die Leitung nicht berühren, um in Gefahr zu geraten. Durch die hohe Spannung kann es zu einem Spannungsüberschlag (Lichtbogen) kommen. Deshalb gilt: Großen Sicherheitsabstand halten und niemals den Gefahrenbereich betreten, bis die Oberleitung von der ÖBB freigegeben und geerdet wurde“, schildert die FF Maria Rojach.