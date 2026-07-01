Hautausschlag nach Sprung in den See: Kärntner Gemeinde erklärt Ursache

Die anhaltende Hitze zieht derzeit zahlreiche Menschen an die heimischen Gewässer, um sich im kühlen Nass abzukühlen – doch für manche Gäste endete der Badespaß mit einem lästigen Hautausschlag. Betroffen sind mehrere Besucher des Badesees in Greifenburg, die nach dem Aufenthalt im Wasser mit den typischen Symptomen zu kämpfen haben: Ein stark auftretender Juckreiz und kleine rote Punkte auf der Haut plagen die Betroffenen. Medizinisch handelt es sich dabei um die sogenannte Badedermatitis, wie aus einem Bericht der „Kronen Zeitung“ hervorgeht.

Was ist eine Badedermatitis?

Das Bundesministerium erklärt die Ursachen auf seiner Webseite wie folgt: „Die Zerkarien-Dermatitis wird von Larven von Saugwürmern der Gattung Trichobilharzia verursacht und kann im Sommer nach dem Baden in freien Gewässern auftreten. Normalerweise befallen die Larven Wasservögel, -tiere und -schnecken. […] Die Larven können sich in warmen Gewässern fälschlicherweise aber auch in die Haut von Menschen einbohren und eine juckende allergische Hautreaktion auslösen.“ Auch wenn die Symptome nervig sind, besteht für die Badenden kein Grund zur Sorge.

Keine Auswirkung auf Wasserqualität

Auch die Marktgemeinde will aufklären, dass mit dem Badesee nichts falsch ist: „Die Wasserqualität unseres Badesees ist wird durch das Amt der Kärntner Landesregierung regelmäßig geprüft und die Werte sind allesamt vorbildlich! Das Auftreten von Zerkarien hat keinerlei Auswirkungen auf die Qualität des Wasser. Wir bitten unsere Badegäste um Verständnis – der Badesee Greifenburg ist eine Naturbadeanlage. Auf das Ansiedeln von Wasservögeln haben wir keinen Einfluss – unsere Badegäste bitten wir jedoch eindringlich, Enten nicht noch zusätzlich anzulocken. Das Verwenden von wasserfesten Sonnenschutzmitteln, Abduschen nach dem Badegang und Abtrocknen nach der Dusche helfen, Badedermatits zu vermeiden.“