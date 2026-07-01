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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Schild mit dem Schriftlaut Feuerwehr
Beim Eintreffen der Beamten der PI Friesach konnte deutlich die Rauchentwicklung sowie Knallgeräusche im Inneren der Trafostation wahrgenommen werden.
St. Veit an der Glan
01/07/2026
Straßensperre

Rauch und Knallgeräusche: Brand in Trafostation fordert Feuerwehr

Ein Brand in einer Trafostation im Bezirk St. Veit an der Glan hat am Mittwoch einen Einsatz ausgelöst. Wegen Rauchentwicklung und Knallgeräuschen musste die B317 rund 40 Minuten lang gesperrt werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Am Mittwochnachmittag führte ein 54-jähriger Mann aus Graz Arbeiten an einer E-Tankstelle im Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten) durch. Im Zuge dieser Arbeiten nahm er eine Rauchentwicklung in einer nahegelegenen Trafostation wahr und verständigte umgehend die Feuerwehr.

Brand in Trafostation

Beim Eintreffen der Beamten der PI Friesach konnte deutlich die Rauchentwicklung sowie Knallgeräusche im Inneren der Trafostation wahrgenommen werden. Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Trafostation zur B317 wurde diese in der Zeit von 14.10 Uhr bis 14.50 Uhr für den gesamten Verkehr beidseitig gesperrt. Nach Eintreffen des Störungsdienstes konnte der Brand gelöscht werden. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

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