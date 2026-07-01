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/ ©Montage Canva / Kärnten Netz
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen STromausfall.
Die Stromversorgung in 500 HAushalten ist betroffen.
Kärnten
01/07/2026
Aktuell kein Strom

Unwetter erreicht Kärnten: Etwa 500 Haushalte haben aktuell keinen Strom

Windböen und Blitze fegen über Kärnten: Erste Schäden an der Infrastruktur und Stromausfälle in hunderten Haushalten von Hermagor bis Wolfsberg wurden bereits gemeldet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)
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Wie bereits angekündigt, bleibt auch Kärnten am heutigen Tag von den schweren Unwettern nicht verschont. Während heftiger Hagel bislang weitgehend ausblieb, sorgten zahlreiche Blitzeinschläge und schwere Sturmböen für erhebliche Probleme.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Karte mit Stromausfällen.
©Kärnten Netz
In ganz Kärnten kommt es zu Stromausfällen.

Von Hermagor bis nach Wolfsberg

Die Sturmwinde brachten Bäume zu Fall und beschädigten stellenweise die Infrastruktur. Wie Leserinnen und Leser aus ganz Kärnten gegenüber „5 Minuten“ berichten, kommt es in verschiedenen Regionen des südlichsten Bundeslandes immer wieder zu Stromausfällen. Auf Nachfrage von 5 Minuten bei Jürgen Pasker von der Kärnten Netz GmbH betrifft der Stromausfall aktuell etwa 500 Haushalte: „Es sind sogar schon ein paar weniger. Die Ausfälle sind sehr verteilt und reichen von Hermagor bis nach Wolfsberg.“

Warst du auch vom Stromausfall betroffen?

Ja, bei mir ist auch kurz der Strom ausgefallen
Nein, ich habe nichts davon mitbekommen
Ich wohne nicht in der betroffenen Region

Noch keine Entwarnung

Entwarnung kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch keine gegeben werden. Hier und da können sich im Laufe des Abends noch weitere Gewitterzellen bilden. Ob dadurch noch mehr Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten werden, bleibt abzuwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 19:06 Uhr aktualisiert
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