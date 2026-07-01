Unwetter erreicht Kärnten: Etwa 500 Haushalte haben aktuell keinen Strom

Windböen und Blitze fegen über Kärnten: Erste Schäden an der Infrastruktur und Stromausfälle in hunderten Haushalten von Hermagor bis Wolfsberg wurden bereits gemeldet.

Wie bereits angekündigt, bleibt auch Kärnten am heutigen Tag von den schweren Unwettern nicht verschont. Während heftiger Hagel bislang weitgehend ausblieb, sorgten zahlreiche Blitzeinschläge und schwere Sturmböen für erhebliche Probleme.

©Kärnten Netz In ganz Kärnten kommt es zu Stromausfällen.

Von Hermagor bis nach Wolfsberg

Die Sturmwinde brachten Bäume zu Fall und beschädigten stellenweise die Infrastruktur. Wie Leserinnen und Leser aus ganz Kärnten gegenüber „5 Minuten“ berichten, kommt es in verschiedenen Regionen des südlichsten Bundeslandes immer wieder zu Stromausfällen. Auf Nachfrage von 5 Minuten bei Jürgen Pasker von der Kärnten Netz GmbH betrifft der Stromausfall aktuell etwa 500 Haushalte: „Es sind sogar schon ein paar weniger. Die Ausfälle sind sehr verteilt und reichen von Hermagor bis nach Wolfsberg.“

Warst du auch vom Stromausfall betroffen? Ja, bei mir ist auch kurz der Strom ausgefallen Nein, ich habe nichts davon mitbekommen Ich wohne nicht in der betroffenen Region Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Noch keine Entwarnung

Entwarnung kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch keine gegeben werden. Hier und da können sich im Laufe des Abends noch weitere Gewitterzellen bilden. Ob dadurch noch mehr Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten werden, bleibt abzuwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 19:06 Uhr aktualisiert