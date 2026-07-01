Nach Axt-Mord in Kärnten: Obduktionen wurden angeordnet

Um das Geschehen in Friesach nachvollziehen zu können, wurden Obduktionen des Opfers und des mutmaßlichen Täters, der Suizid begangen hatte, angeordnet.

Als die 30-jährige Wohnungsinhaberin wegen des Lärms aufwachte, soll sie der Ex-Freund mit einer Axt attackiert haben.

Als die 30-jährige Wohnungsinhaberin wegen des Lärms aufwachte, soll sie der Ex-Freund mit einer Axt attackiert haben.

Nach dem Gewaltverbrechen in St. Veit an der Glan wird weiterhin ermittelt. Dem aktuellen Stand nach verschaffte sich ein 27-jähriger Mann am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr Zutritt zur Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dabei soll er einen Schlüssel, den er nach dem Ende der Beziehung behalten hatte, benutzt haben.

Tödlicher Angriff, dann Flucht

Als die 30-jährige Wohnungsinhaberin wegen des Lärms aufwachte, attackierte sie der Ex-Freund mit einer Axt. Die Frau flüchtete trotz ihrer Verletzungen aus den Räumlichkeiten und alarmierte die Nachbarschaft. Zeitgleich ging der Angreifer in der Wohnung auf den neuen, 29-jährigen Partner der Frau los und fügte ihm tödliche Verletzungen zu. Nach der Tat entwendete der Amokläufer den Wagen des weiblichen Opfers und flüchtete auf der S3 in Fahrtrichtung Klagenfurt. Dort verursachte er eine Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen., der Unfall endete für den 27-Jährigen tödlich.

Behörden prüfen den Fall

Die Klagenfurter Staatsanwaltschaft leitet seit Mittwoch das Verfahren. „Um das Geschehen nachvollziehen zu können, wurden Obduktionen des Opfers und des mutmaßlichen Täters, der Suizid begangen hatte, angeordnet“, sagt StA-Sprecher Markus Kitz gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Unterdessen durfte die 30-Jährige das Spital in Friesach bereits am Dienstag verlassen. Sie sowie die Kinder erhalten psychologische Unterstützung durch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes.