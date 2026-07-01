Digitale Identität: Wie Kärntens Unternehmen von der ID Austria profitieren wollen

Als EU-weit anerkannter Identitätsnachweis sichert die ID Austria digitale Unternehmensprozesse ab. Ziel ist es nun, die digitale ID noch tiefer in der heimischen Unternehmenslandschaft zu verankern.

Die ID Austria entwickelt sich zunehmend von einem staatlichen Anmeldesystem zu einem zentralen Werkzeug für die Wirtschaft in Kärnten. Als qualifizierter und EU-weit anerkannter digitaler Identitätsnachweis bietet sie Unternehmen die Möglichkeit, höchste Sicherheitsstandards direkt in ihre eigenen Geschäftsprozesse zu integrieren – sei es bei der Identifizierung von Kunden oder der Erstellung digitaler Signaturen. Beim ID Austria Unternehmertag der Wirtschaftskammer Kärnten wurde gemeinsam mit Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll beleuchtet, wie Betriebe als Serviceprovider einsteigen und die digitale Transformation für sich nutzen können.

200 neue Unternehmen für die ID Austria gewinnen

Im Zentrum der Initiative steht das Ziel, die digitale ID tiefer in der Unternehmenslandschaft zu verankern. Pröll hob die Relevanz für den Wirtschaftsstandort hervor und betonte: „Ziel ist es, Unternehmen stärker für die Nutzung der ID Austria zu gewinnen und konkrete Anwendungsfälle für Betriebe sichtbar zu machen. Im Rahmen dieses Wirtschaftsschwerpunkts sollen bis Ende 2026 200 neue Unternehmen für die ID Austria gewonnen werden. Die ID Austria unterstützt sichere digitale Identitäten, erleichtert Online-Verfahren und ermöglicht digitale Nachweise und Vertretungen in Verwaltungsprozessen.“

„Sie schafft vertrauen“

Auch vonseiten der regionalen Wirtschaft herrscht Einigkeit über die strategische Bedeutung dieser Technologie. WK-Präsident Jürgen Mandl sieht in der digitalen Identität einen entscheidenden Erfolgsfaktor für moderne Betriebe und hielt fest: „Sie schafft Vertrauen, vereinfacht Prozesse und eröffnet neue Möglichkeiten für digitale Geschäftsmodelle. Gerade für Kärntens Betriebe bietet die ID Austria großes Potenzial, ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Die Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe dabei, die Chancen der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen. Das Tool ist ein wichtiger Baustein für einen modernen Wirtschaftsstandort und für eine Verwaltung, die einfacher, schneller und serviceorientierter wird.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 20:13 Uhr aktualisiert