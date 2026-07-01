Auto überschlug sich nach Aquaplaning auf der Mölltal Bundesstraße

Auf der Mölltal Bundesstraße kam es zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer verlor bei Regen die Kontrolle über seinen Wagen, überschlug sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Penk und der Polizei Obervellach sicherten die Unfallstelle auf der B106 ab.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Penk und der Polizei Obervellach sicherten die Unfallstelle auf der B106 ab.

Ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Mölltal Bundesstraße (B106) verletzt worden. Der Mann war mit seinem Pkw von Kolbnitz kommend in Fahrtrichtung Obervellach unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Wagen überschlug sich

Er geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte auf einem dortigen Parkplatz zwei abgestellte Autos. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam schließlich auf einer angrenzenden Gemeindestraße auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte der Rettungsdienst den Verletzten in das Krankenhaus Spittal an der Drau ein.

Fahrzeuge erheblich beschädigt

Am Auto des 59-Jährigen entstand ein Totalschaden, auch die beiden geparkten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Vor Ort standen neben den Beamten der Polizeiinspektion Obervellach auch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Penk im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 20:58 Uhr aktualisiert