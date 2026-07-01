Sonne und bis zu 27 Grad: Das erwartet Kärnten am Donnerstag

Der Donnerstag bringt Kärnten durchgehend trockenes Wetter. Vor allem in Oberkärnten blickt die Sonne meist schon am Vormittag rasch durch die Wolkendecke. Auch für den Rest des Landes stehen die Zeichen auf Sommer. Die Experten der GeoSphere Austria prognostizieren eine schnelle Wetteraufheiterung: „Auch östlich von Villach ziehen die Wolken und hochnebelartigen Störungsreste bald ab und es wird dann insgesamt ein sehr sonniger Tag.“

Kaum Schauerneigung trotz Quellwolken

Am Nachmittag können sich zwar durchaus einige Quellwolken am Himmel zeigen, diese bleiben jedoch harmlos. Ein teils lebhafter Nordwind sorgt für Bewegung, die Wahrscheinlichkeit für Regen oder Schauer ist allerdings gering. Die Temperaturen bleiben sommerlich: Nach frühmorgendlichen Werten zwischen 13 und 17 Grad steigen die Höchstwerte bis zum Nachmittag auf 23 bis 27 Grad an.