Handwerk trifft Natur: Der 27. Weissenseer Kunsthandwerksmarkt steht an

Mehr als 80 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker präsentieren vom 10. bis 12. Juli ihre Arbeiten am Weissensee. Ein Rahmenprogramm mit Artistik und Musik begleitet den Markt zudem.

Vom 10. bis 12. Juli verwandelt sich das Gelände neben der Bergbahn am Weissensee in eine „Straße der Kunst“. Mehr als 80 Kunsthandwerker aus acht Ländern präsentieren ihre handgefertigten Einzelstücke und Kleinserien direkt vor Ort. Das Angebot reicht von Holz, Metall, Keramik und Porzellan bis zu Schmuck, Textilien und Dekorationsobjekten. Laut Organisatorin Marie Lenoble verbindet der Markt seit 27 Jahren höchste handwerkliche Qualität mit persönlichem Austausch vor einer beeindruckenden Naturkulisse.

Vielfältiges Programm

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm begleitet das Event: An allen Tagen sorgt der Secret Circus für Artistik. Am Freitag zeigen die Funky Monkez (14:30 und 16:30 Uhr) eine Tanzshow, am Samstag (15 Uhr) lädt die Wurzelfrau zum Figurenerzähltheater „Der kleine Bär und die Geheimnisse des Wassers“ und am Sonntag spielt die Kärntner Band „Green Grass“ (Folk, Country, Bluegrass, Pop). Zudem ist die Kunstausstellung „Ars Multiplex“ der Villacher Künstlerin Helga Widmann zu sehen. Ein regengeschützter Gastgarten lädt zum Verweilen ein. Wegen der Parksituation wird empfohlen den kostenlosen Naturpark-Bus zum Gelände zu nutzen.