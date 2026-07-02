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/ ©Georg Bachhiesl
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Löscharbeiten mit dem Polizeihubschrauber in der Trögener Klamm.
Mehrere Feuerwehren sowie der Polizeihubschrauber standen im Löscheinsatz.
Pesenthein
02/07/2026
Großeinsatz

Waldbrand nahe Millstatt: 115 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen

Nördlich der Ortschaft Pesenthein in der Gemeinde Millstatt brach am Mittwoch ein Waldbrand aus. 115 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen in dem steilen und felsigen Gelände.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren Millstatt, Obermillstatt, Matzelsdorf, Laubendorf, Lammersdorf, Seeboden und Spittal an der Drau sowie die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle standen am Mittwoch im Einsatz. Der Grund: Ein umstürzender Baum riss eine Stromleitung mit sich. In der Folge begann es in dem Bereich zu brennen.

Kräftezehrende Löscharbeiten

Knapp 300 Quadratmeter Waldfläche waren betroffen. Besonders herausfordernd: Der Brandbereich befand sich in steilem und felsigem Gelände. „Sofort nach der Stromabschaltung durch die Kelag begannen die schwierigen Löscharbeiten“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Millstatt am See. Gegen 20.10 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

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