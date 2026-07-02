Einsatz auf der Drautal Straße: Sturmböen rissen Fahrzeuge mit sich

Zu keinem alltäglichem Einsatz kam es am Mittwoch im Bezirk Spittal an der Drau. Die Sturmböen dort waren so stark, dass sie ganze Fahrzeuge mit sich rissen. Betroffen waren ein Motorradlenker sowie ein Wohnanhänger.

Eine Kaltfront brachte am Mittwoch schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen in Kärnten; betroffen war auch der Bezirk Spittal an der Drau. Dort war der Wind sogar so stark, dass er auf der B100 Drautal Straße nahe Oberdrauburg einen Motorradlenker mit sich riss. Dieser kam in der Folge von der Fahrbahn ab und überschlug sich. „Der 60-jährige Deutsche kam etwa 20 Meter entfernt in einem Feld zum Liegen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Oberdrauburg.

Autofahrer leistete Erste Hilfe

Ein 30-jähriger Autofahrer – ebenfalls aus Deutschland – sah den verunfallten Motorradlenker in der Wiese liegen. Er hielt sofort an und leistete Erste Hilfe. „Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte sammelte er noch umliegende Motorradteile ein und begab sich dann zur Beifahrerseite seines Fahrzeuges“, erklärt die Polizei weiter. Genau zu diesem Zeitpunkt erfasste eine starke Sturmböe auch noch den Wohnanhänger eines 55-jährigen Autofahrers aus dem Bezirk Innsbruck.

Wohnanhänger rammt Auto

Der Wohnanhänger drehte sich um die eigene Achse gedreht und kollidierte frontal mit dem stehenden Wagen des 30-Jährigen. „Durch den Zusammenstoß wurde dieser von Fahrzeugteilen des Wohnanhängers am Körper getroffen und zu Boden gestoßen“, so die Exekutive. Auch er kam verletzt in der Wiese zu liegen. Sofort wurde der Mann von zwei First Respondern erstversorgt und in weiterer Folge vom Rettungsdienst ins BKH Lienz eingeliefert – vermutlich mit schweren Verletzungen.

B100 vorübergehend gesperrt

„Die weiteren Insassen der Fahrzeuge blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt“, betonen die Beamten. Im Einsatz standen auch 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oberdrauburg und Simmerlach. Die B100 war bis 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.