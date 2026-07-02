Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva/Instagram @melissa_naschenweng
Foto auf 5min.at zeigt Melissa Naschenweng.
Melissa Naschenweng zeigt sich in ihrem neuen „Playboy“-Clip von ihrer frechen Seite.
Kärnten
02/07/2026
Neuer Song

Melissa Naschenweng wird im „Playboy“-Clip zum Hingucker

Rot, frech und kaum zu übersehen: Melissa Naschenweng macht mit ihrem „Playboy“-Clip auf Instagram ordentlich Wirbel und lässt im engen Netz-Kleid wenig Platz für Langeweile.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(198 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Kärntner Alpenbarbie Melissa Naschenweng weiß, wie man ein neues Lied sichtbar macht. Für ihren Song „Playboy“ hat die österreichische Schlagersängerin ein Instagram-Video veröffentlicht, das nicht gerade im Hintergrund verschwindet. Darin steht Rot ganz klar im Mittelpunkt. Wer durch das Video abspielt, bekommt also nicht nur ihren neuen Song präsentiert, sondern eine kleine Bühnenminute fürs Handy.

Mehr Netz geht kaum

Das Kleid im Video lässt wenig Rätselraten zu. Naschenweng tanzt und singt in einem engen roten Netz-Kleid, das durchsichtig ist und ihre rote Unterwäsche durchblicken lässt. Es ist ein Bild, das hängen bleibt – ein bisschen Schlager, ein bisschen Selbstbewusstsein und eine ordentliche Portion „Ja, ich trau mich“.

Promo für „Playboy“-Song

Das Video gehört zu ihrem aktuellen Lied „Playboy“ und passt zur frechen Wirkung des Titels. Statt den Song nur mit einem normalen Hinweis anzukündigen, macht Naschenweng daraus einen Auftritt, über den man spricht. So landet die Musik nicht nur im Ohr, sondern vorher schon im Gespräch. Manche schauen wohl wegen des Liedes hin, andere wegen des Kleides, doch viele vermutlich wegen beidem.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at