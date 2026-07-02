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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Katschberg Straße.
Die Straße wird von der Ortschaft Mühlbach bis zur Landesgrenze saniert.
Rennweg am Katschberg
02/07/2026
Sanierung

Katschberg Straße bekommt Eine-Millionen-Euro-Upgrade

Am kommenden Montag, dem 6. Juli, starten in Rennweg umfassende Sanierungsarbeiten an der B99 Katschberg Straße. Während der Bauzeit kommt es abschnittsweise zu Verkehrsbehinderungen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
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Rund 1,05 Millionen Euro werden in die Erneuerung von Stützmauern, Fahrbahn und Entwässerungseinrichtungen investiert. „Das ist Geld, das unmittelbar in die Sicherheit und die Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort fließt und der gesamten Region zugutekommt“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (SPÖ).

Sanierung

Die Bauarbeiten erstrecken sich über vier Etappen – von der Ortschaft Mühlbach entlang des gesamten Anstieges auf den Katschberg bis zur Landesgrenze. Neben der kompletten Erneuerung der Fahrbahn werden die beschädigten Böschungen und Randbalken inklusive Leitschienen instand gesetzt. Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf den in die Jahre gekommenen Stützmauern am Katschbach.

Verkehrsbehinderungen

Während der Bauarbeiten müssen Autofahrer abschnittsweise mit Verzögerungen rechnen. Der Verkehr wird je nach Bauphase einspurig per Ampel oder händisch geregelt. Für die abschließenden Asphaltierungsarbeiten ist eine vorübergehende Totalsperre samt Umleitung nötig.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber vor einem gelben Baustellenfahrzeug.
© Büro LH-Stv. Gruber
Die Bauarbeiten an der B99 Katschberg Straße werden voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen sein.
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