Katschberg Straße bekommt Eine-Millionen-Euro-Upgrade

Am kommenden Montag, dem 6. Juli, starten in Rennweg umfassende Sanierungsarbeiten an der B99 Katschberg Straße. Während der Bauzeit kommt es abschnittsweise zu Verkehrsbehinderungen.

Die Straße wird von der Ortschaft Mühlbach bis zur Landesgrenze saniert.

Die Straße wird von der Ortschaft Mühlbach bis zur Landesgrenze saniert.

Rund 1,05 Millionen Euro werden in die Erneuerung von Stützmauern, Fahrbahn und Entwässerungseinrichtungen investiert. „Das ist Geld, das unmittelbar in die Sicherheit und die Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort fließt und der gesamten Region zugutekommt“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (SPÖ).

Sanierung

Die Bauarbeiten erstrecken sich über vier Etappen – von der Ortschaft Mühlbach entlang des gesamten Anstieges auf den Katschberg bis zur Landesgrenze. Neben der kompletten Erneuerung der Fahrbahn werden die beschädigten Böschungen und Randbalken inklusive Leitschienen instand gesetzt. Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf den in die Jahre gekommenen Stützmauern am Katschbach.

Verkehrsbehinderungen

Während der Bauarbeiten müssen Autofahrer abschnittsweise mit Verzögerungen rechnen. Der Verkehr wird je nach Bauphase einspurig per Ampel oder händisch geregelt. Für die abschließenden Asphaltierungsarbeiten ist eine vorübergehende Totalsperre samt Umleitung nötig.