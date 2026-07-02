Pörtschach, Feldkirchen, Himmelberg: Kärnten feierte den Sommer

In Pörtschach wurde gegroovt, in Feldkirchen gerockt und in Himmelberg gesungen: Kärnten zeigte an drei Sommerabenden, wie vielfältig Musik und gute Stimmung sein können.

m Balance Hotel Pörtschach wurde der Sommer nicht nur gehört, sondern auch gekostet. Bei der Louisiana BBQ & Reggae Night trafen herzhafte Spezialitäten aus der Südstaatenküche auf entspannte Reggae-Klänge. Auf der Terrasse entstand daraus ein Abend, der nach Urlaub klang und nach Grillerei duftete. Die Gäste genossen köstliche BBQ-Spezialitäten und ließen sich von der Musik durch den Abend tragen. Das Zusammenspiel aus Kulinarik, sommerlicher Atmosphäre und Reggae sorgte für beste Stimmung.

Rock in Feldkirchen

Ein paar Takte härter ging es in Feldkirchen zu. Der Amthofparkplatz verwandelte sich bereits zum vierten Mal in einen Treffpunkt für Rock- und Alternative-Musik. Beim Festival „Feldkirchen rockte wieder“ kamen zahlreiche Musikfans auf ihre Kosten. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verein zur Förderung von Rock- und Alternativmusik. Mit viel Engagement wurde ein Programm auf die Beine gestellt, das regionale und überregionale Bands auf die Bühne brachte. Bei guter Verpflegung, mitreißenden Auftritten und ausgelassener Stimmung wurde bis in die Abendstunden gefeiert.

Himmelberg sang

Nach BBQ-Duft und Rock-Gitarren wurde es in Himmelberg traditionell stimmungsvoll. Das Sommerkonzert des Volksliedchors Himmelberg stand unter dem Motto „Gsungan werd’s im Kärntnerland“. In der Kulturhalle Himmelberg präsentierte der Chor unter der Leitung von Andrea Kraschl traditionelle Kärntner Volkslieder. Mit dabei waren auch die Chorgemeinschaft Funder, der MGV Innerteuchen unter der Leitung von Hanna Natmessnig sowie Magdalena und Tobias Walder. Sie bereicherten den Konzertabend mit ihren Darbietungen. Das Publikum bedankte sich bei allen Mitwirkenden mit langanhaltendem Applaus.

Wer dabei war

Auch einige bekannte Gesichter wurden bei den Veranstaltungen gesehen. In Feldkirchen waren unter anderem die Organisatoren Christoph Gräfling und Hannes Hecher, Motorradexperte Mario Springer, Golfprofi Walter Gfrerer, Vizebürgermeister Christian Petautschig und Gemeinderätin Isabella Breiml mit dabei. In Himmelberg wurden Bürgermeister Heimo Rhinösl, Vizebürgermeister Hans Roblek, die Obfrau des Volksliedchores Carmen Baier, Liedermacher Smartie Joe, Notar Thankmar Natmeßnig, Techniker Martin Kogler und Pädagogin Marie Antoinette Kröll gesehen. Ob Reggae, Rock oder Volkslied: Kärnten zeigte an diesen Abenden, dass Sommermusik viele Gesichter haben darf.

Bildergalerie zum Durchklicken