Schulden in Millionenhöhe: Kärntner Holzbetrieb insolvent

Über das Vermögen der Zechner Lärchen-System-Holz GmbH in Reichenfels wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Der Betrieb wurde bereits im November 2025 eingestellt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf fast drei Millionen Euro.

Erst erfolgreich, schlugen sich die Corona-Krise und die anschließende Flaute in der Baubranche negativ auf die Bilanz des Holzverarbeitungsbetriebs nieder. „Hinzu kamen große Schwierigkeiten mit den Lieferanten und der Qualität des angelieferten Lärchenholzes“, heißt es vonseiten des Kreditschutzverbandes von 1870. Dies führte wiederum zu Produktionsschwierigkeiten, Gewährleistungsfällen und größeren Pönalzahlungen mit daran anknüpfenden Rechtsfolgen.

Geschäftsbetrieb bereits eingestellt

Zwischen 2024 und 2025 bemühte sich die Verantwortlichen dann um einen Investor. Ziel war es, das Unternehmen dadurch wieder auf „gesunde Beine zu stellen“. Dies war letztendlich auch aufgrund der Wirtschaftssituation in Verbindung mit den Produktionskosten und Rohstoffpreisen nicht möglich. Anfang November wurde der Geschäftsbetrieb eingestellt. Am Donnerstag wurde nun über Eigenantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Schulden in Millionenhöhe

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf fast 2,97 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in einer Größenordnung von rund 183.000 Euro. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband sind von der Insolvenz 44 Gläubiger und keine Mitarbeiter betroffen. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 17. August 2026 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtswalt Christian Thon bestellt.