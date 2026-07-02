Waldbrand erneut aufgeflammt: Großeinsatz am Millstättersee geht weiter

Der Waldbrand nahe Millstatt ist erneut aufgeflammt. Bei einer Nachkontrolle entdeckten Einsatzkräfte weitere Glutnester im schwer zugänglichen Gelände. Mehrere Feuerwehren und ein Polizeihubschrauber stehen wieder im Löscheinsatz

er Polizeihubschrauber Flier steht derzeit mit Flughelfern der Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, Greifenburg/Gerlamoos, Gmünd und Spittal an der Drau im Einsatz und führt gezielte Wasserabwürfe durch.

er Polizeihubschrauber Flier steht derzeit mit Flughelfern der Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, Greifenburg/Gerlamoos, Gmünd und Spittal an der Drau im Einsatz und führt gezielte Wasserabwürfe durch.

Knapp 300 Quadratmeter Waldfläche standen am Mittwoch, 1. Juli, nördlich von Pesenthein in der Gemeinde Millstatt in Flammen, nachdem ein umstürzender Baum eine Stromleitung beschädigt hatte. Insgesamt 115 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie der Polizeihubschrauber kämpften in dem steilen Gelände gegen den Brand. Nähere Informationen dazu liest du hier: Waldbrand nahe Millstatt: 115 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Gegen Abend konnte das Feuer gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

Waldbrand am Millstättersee – Einsatz läuft weiterhin

Auch am nächsten Tag sind die Einsatzkräfte noch gefordert. „Im Zuge der am Vormittag durchgeführten Nachkontrollen wurde im felsigen und schwer zugänglichen Bereich ein erneutes Aufflammen des Brandes festgestellt. Da die Löschleitungen vorsorglich über Nacht bis in diesen Bereich aufgebaut geblieben waren, konnte der Löschangriff umgehend wieder aufgenommen und eine weitere Ausbreitung verhindert werden“, teilt die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag mit.

Auch Polizeihubschrauber bei Brand im Einsatz

Aufgrund des unwegsamen Geländes erfolgt die Brandbekämpfung erneut durch Unterstützung aus der Luft. Der Polizeihubschrauber Flier steht derzeit mit Flughelfern der Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, Greifenburg/Gerlamoos, Gmünd und Spittal an der Drau im Einsatz und führt gezielte Wasserabwürfe durch. Zur Absicherung des Bereiches am Millstätter See, in dem der Polizeihubschrauber Flier das Löschwasser aufnimmt, stehen das Einsatzboot der Feuerwehr Millstatt sowie das Polizeiboot Millstatt im Einsatz. Sie sichern den Aufnahmebereich ab und gewährleisten einen sicheren Ablauf der Löschwasseraufnahmen. Zusätzlich stehen die Feuerwehren Millstatt und Laubendorf im Löscheinsatz. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich auf die Bekämpfung der verbliebenen Glutnester sowie auf die Verhinderung einer Ausbreitung.







Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 15:02 Uhr aktualisiert