Leistbarer Wohnraum: Spittal erhält 32 neue Wohnungen

Leistbarer Wohnraum, sorgsamer Umgang mit Boden und die Weiterentwicklung bestehender Siedlungen gehen in Spittal an der Drau Hand in Hand: Mit der Fertigstellung der dritten Baustufe des Reconstructing-Projekts der Neuen Heimat Kärnten stehen nun weitere 32 moderne Wohnungen zur Verfügung. Gemeinsam mit den beiden bereits realisierten Bauabschnitten umfasst das Wohnquartier in der Tiroler Straße/10.-Oktober-Straße insgesamt 92 Wohnungen.

Millioneninvestition in neuen Wohnraum

Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig überreichte den neuen Mieterinnen und Mietern persönlich ihre Wohnungsschlüssel. „Leistbarer Wohnraum ist und bleibt eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit. Mit Projekten wie diesem schaffen wir moderne, energieeffiziente Wohnungen und nutzen bestehende Standorte sinnvoll weiter – ohne zusätzliche Flächen zu verbrauchen“, betonte Schaunig. Rund 7,7 Millionen Euro wurden in der dritten Baustufe investiert. Entstanden sind 32 Wohnungen – je 16 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen –, die barrierefrei adaptierbar sind und mit zeitgemäßen Grundrissen, hoher Energieeffizienz sowie einer Fernwärmeversorgung überzeugen. Begrünte Innenhöfe, eine Tiefgarage und ein weitgehend autofreies Wohnumfeld sorgen zusätzlich für hohe Wohnqualität. „Wenn immer möglich, setzen wir im gemeinnützigen Wohnbau auf die Erhaltung und Weiterentwicklung bestehender Wohnquartiere. Wo eine Sanierung aufgrund der Bausubstanz nicht möglich ist, bietet das Reconstructing-Modell eine zukunftsweisende Lösung. So entstehen lebenswerte Quartiere für unterschiedliche Generationen, ohne neue Flächen in Anspruch nehmen zu müssen“, sagte Schaunig.

„Das Projekt ist ein Vorzeigebeispiel für zeitgemäße Stadtentwicklung“

Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer betonte die Bedeutung des Projekts für die Stadtentwicklung: „Mit dem Abschluss der dritten Baustufe entsteht hier weit mehr als zusätzlicher Wohnraum. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie durch intelligente Nachverdichtung ein neuer Stadtteil mit hoher Lebensqualität geschaffen werden kann. Gleichzeitig wird wertvoller Boden geschont und die bestehende Infrastruktur optimal genutzt.“ Der kaufmännische Geschäftsführer der Neuen Heimat Kärnten, Harald Repar, CSE, unterstrich den Vorbildcharakter des Projekts: „Das Projekt ist ein Vorzeigebeispiel für zeitgemäße Stadtentwicklung. Gerade in Zeiten steigender Baukosten und wirtschaftlicher Unsicherheiten ist die Schaffung von leistbarem Wohnraum eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Reconstructing Spittal beweist, dass moderne Architektur, nachhaltige Bauweise und soziale Leistbarkeit erfolgreich miteinander verbunden werden können.“