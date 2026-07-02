Generationenwechsel in Kärnten: Bekannter Zahnarzt geht in den Ruhestand

Nach vielen Jahren im Dienst der Patientinnen und Patienten verabschiedet sich der Gmünder Zahnarzt Dr. Wolfgang Pirsch in den Ruhestand.

Ein langjähriger medizinischer Vertreter aus Gmünd verabschiedet sich in den Ruhestand. Am Dienstag lud Zahnarzt Wolfgang Pirsch zu einer feierlichen Verabschiedung in seine Ordination, um gemeinsam mit seinem Praxisteam und zahlreichen Wegbegleitern den Übergang in den wohlverdienten Ruhestand einzuläuten.

Zahlreiche Gäste anwesend

Unter den Gratulanten befand sich auch Bürgermeister Claus Faller, der sich im Namen der Gemeinde für die engagierte Arbeit und den Einsatz zum Wohle der Patientinnen und Patienten in der Region bedankte. Er übermittelte die besten Wünsche für die kommende Pensionszeit. Neben dem amtierenden Bürgermeister erwiesen noch weitere Gäste dem scheidenden Zahnarzt die Ehre, darunter Alt-Bürgermeister Josef Jury, Gemeinderat Reinhold Jank, Schmiedemeister Gerhard Isola, die Zahntechniker Rudi und Florian Jonak sowie Pfarrer Michael Guttner.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 18:39 Uhr aktualisiert